"Il a dit qu'il allait boire un café. Il n'est jamais revenu" : un ancien gardien du Standard fait capoter son transfert

À 40 ans, l'ex-gardien du Standard Guillermo Ochoa était tout proche de signer en D2 espagnole... avant de disparaître au dernier moment.

Entre 2017 et 2019, Guillermo Ochoa a défendu les cages du Standard de Liège. Aujourd’hui, à 40 ans, le gardien mexicain ne compte pas arrêter.

Son rêve est de jouer le Mondial l’été prochain avec le Mexique, à domicile, et de devenir le premier joueur à disputer six Coupe du monde.

Pour l’instant, Ochoa est sans club. Il était sur le point de rejoindre une nouvelle équipe et avait passé sa visite médicale avec Burgos FC, en deuxième division espagnole.

Mais tout a basculé juste avant la signature. D’après Het Laatste Nieuws, qui cite le journaliste Sergio Gonzalez Pulgar, Ochoa aurait demandé un changement dans le contrat. "Il a dit qu’il allait boire un café pour réfléchir. Mais il n’est jamais revenu."

Depuis, Burgos a tenté par tous les moyens de reprendre contact avec le gardien mexicain, sans succès. L’entourage d’Ochoa affirme que Burgos avait modifié son offre après un premier accord.