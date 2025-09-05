Lionel Messi a joué son dernier match en Argentine : "Pouvoir terminer comme ça, c'est ce dont j'ai toujours rêvé"

Cette nuit, Lionel Messi a fait ses adieux au public argentin lors de son ultime match à domicile sous le maillot de l'Albiceleste.

Les Argentins ont battu le Venezuela sur le score de 3-0. Lionel Messi a planté un doublé (39', 80') tandis que Lautaro Martínez a inscrit l'autre but de la rencontre (76').

En tête de leur groupe de qualifications, l'Albiceleste était déjà qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. Le pays compte pas moins de dix points d'avance sur le second, le Brésil.

La légende vivante du football, qui a remporté 8 Ballons d'Or au cours de sa carrière, a disputé à Buenos Aires son dernier match en Argentine avec la sélection. Cela fait maintenant 20 ans qu'il a rejoint son équipe nationale, il s'agit d'un moment important dans la carrière du joueur.

Pouvoir terminer comme ça, c’est ce dont j’ai toujours rêvé

"Pouvoir terminer de cette manière, c’est ce dont j’ai toujours rêvé", a-t-il confié après la rencontre. "Être avec mon peuple… Pendant plusieurs années, j’ai ressenti de l’affection à Barcelone, et je la garde encore… Mon rêve était de la vivre ici, dans mon pays, avec mon peuple."

Pour son dernier match de qualification, l'Argentine se rendra en Équateur. Le coup d'envoi sera donné mercredi 10 septembre à une heure du matin (heure belge).