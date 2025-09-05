OFFICIEL : Wouter Vandenhaute n'est plus le président d'Anderlecht

Après des tensions internes avec le propriétaire Marc Coucke, Wouter Vandenhaute avait mis son mandat à disposition. Le Conseil d'administration du RSC Anderlecht a tranché ce vendredi : il quitte la présidence.

C’est officiel : Wouter Vandenhaute n’est plus président du RSC Anderlecht. Sa démission a été acceptée à l’unanimité et prend effet immédiatement. Le club l’a remercié pour son investissement de ces dernières années. Son successeur n’est pas encore connu.

L’homme fort des Mauves s’écarte aussi du Conseil d’administration, le temps de laisser les discussions sur l’avenir du club se dérouler sereinement. Désormais, les intérêts de Mauvavie – la structure de Marc Coucke et Vandenhaute – seront défendus par Tomas Van Den Spiegel.

Pas de bouleversement opérationnel

Pas de révolution dans la gestion quotidienne. Le CEO Sports Tim Borguet, la CEO Non-Sports Isabelle Vanden Eede et le CFO Tim Vanheuverzwijn gardent les commandes. Ils rapporteront provisoirement directement au Conseil d’administration et continueront de travailler dans le cadre fixé auparavant.

Suite au décès du directeur Tony De Pauw, un nouveau nom fait son entrée au sein du board : Patrick Vermeulen, patron d’Ascot House Advisers. Il représente les actionnaires Steven Buyse et Michael Lavrysen et est connu comme supporter d’Anderlecht depuis plus de 25 ans.

Une volonté affichée de stabilité

Le Conseil d’administration assure avoir passé en revue la situation stratégique, structurelle et sportive du club. Malgré les tensions internes, la volonté est claire : continuer à travailler "de manière critique et transparente", avec l’ambition de renforcer Anderlecht pour l’avenir.