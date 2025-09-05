Tests médicaux prévus dans la journée : une ancienne piste du Standard pour succéder à Rob Schoofs

Malines se cherche un nouveau milieu de terrain depuis le départ de Rob Schoofs à l'Union. Le KV avance bien et devrait rapidement annoncer sa nouvelle recrue.

Le jeu des chaises musicales rejoint par Charles Vanhoutte puis Rob Schoofs va désormais entraîner Mathis Servais avec lui. Le milieu de terrain de Beveren est sur le point de signer à Malines.

Het Nieuwsblad rapporte qu'un accord entre les deux clubs a été trouvé, le joueur va passer ses tests médicaux au KV dans la journée, le deal devrait être officialisé dans la foulée.

Malines plutôt que le Standard

Le dossier s'est subitement accéléré ces dernières heures : Servais était encore présent avec les Diablotins en Géorgie hier après-midi. Mais la fenêtre de mercato n'est pas infinie, il fallait tout de même commencer à concrétiser l'opération.

Auparavant, le Namurois avait été cité au Standard, sans que cela n'aille plus loin. Quelques semaines plus tard, le milieu de terrain de 20 ans va donc finalement bien avoir l'opportunité de jouer en première division.

Formé au Sporting de Charleroi et au Club de Bruges, Mathis Servais a été incorporé au Club NXT avant de rejoindre Beveren. Il sort d'une saison à 8 buts et 8 assists en D1B et va donc désormais avoir l'opportunité de confirmer un échelon plus haut.