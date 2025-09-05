Un retour en Eredivisie ? Mark Van Bommel a fait son choix
Photo: © photonews
Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !
Mark Van Bommel ne sera pas le nouvel entraîneur de Twente. L'ancien coach de l'Antwerp a décliné l'offre du club néerlandais.
Cette semaine, Twente a remercié son entraîneur Joseph Oosting. Dans la foulée, Mark Van Bommel a été cité comme possible remplaçant. L'ancien coach de l'Antwerp est sans club depuis 1 an.
Van Bommel avait remporté le doublé avec l’Antwerp, avant de quitter le club un an plus tard. Son nom avait circulé à Anderlecht l’été dernier, mais les Bruxellois avaient décidé de miser sur Besnik Hasi.
Van Bommel n'ira pas à Twente
Ancien entraîneur du PSV, Van Bommel aurait pu retrouver son pays. Mais selon Het Nieuwsblad, l’entraîneur néerlandais de 48 ans a poliment décliné la proposition.
Twente essuie un nouveau refus d’un grand nom du football néerlandais. Récemment, Erik Ten Hag, limogé par le Bayer Leverkusen, avait refusé l'offre.
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot