Un seul match 100% wallon : le programme de la Coupe pour l'entrée en lice des clubs de D1B

Photo: © photonews
Alors que la Pro League se met en pause pour la trêve internationale, le football professionnel n'est pas totalement à l'arrêt. Dès aujourd'hui, le sixième tour de la Coupe de Belgique va débuter.

Après déjà cinq premiers tours riches en surprises, ce sixième round sera marqué par l'entrée en lice des clubs de D1B. Petit tour d'horizon des 16 affiches au programme.

Une seule affiche entre clubs wallons à signaler avec le déplacement du RCS Brainois (D2 Amateur) à l'Olympic Charleroi. De son côté, Seraing se rendra à Houtvenne (D1 VV), Eupen recevra Borsbeke, le RFC Liège accueillera quant à lui le FC Gullegem (D2 VV).

Plus que deux clubs de D1 ACFF en course

Plus au nord, le RWDM se rendra à Dessel (D1VV), Courtrai accueillera Londerzeel, le Patro Eisden se rendra à Oudenaarde (tombeur de Mons à la surprise générale), les Francs Borains se déplaceront à Ninove, Lokeren-Temse se déplacera à Bilzen, le Lierse a un match à Merelbeke au programme et Lommel se rendra à Knokke.

En ce qui concerne les clubs de D1 ACFF encore en lice, Virton accueillera le Beerschot et Tubize-Braine recevra Wetteren (D2VV). Et puis, il y a Arquet, qui tentra de poursuivre son beau parcours.

Le pensionnaire de D3 ACFF a éliminé Cappellen, Stockay, Onhaye et le RFC Luingnois, il tentera maintenant de se défaire de Heist (D2 VV). Un scénario à la RFC Meux, qui s'était hissé jusqu'en seizième de finale face à l'Union Saint-Gilloise ?

0 réaction
Standard

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 1-1 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
