Anderlecht pourrait changer de cap dans le dossier Stroeykens

Anderlecht doit trancher pour Mario Stroeykens. Avec un contrat qui expire en 2026, le club envisage de le vendre cet été.

Mario Stroeykens se retrouve dans une situation délicate. Le jeune milieu offensif d’Anderlecht, sous contrat jusqu’en juin 2026, n’a plus la même cote auprès des clubs étrangers. Le club bruxellois a décidé de le vendre.

Ces derniers jours, Braga avait tenté sa chance avec une offre de 6,5 millions d’euros. La proposition a été repoussée par la direction bruxelloise, jugée insuffisante. Ironie du sort, le club pourrait accepter un montant inférieur.

Selon le journaliste turc Burhan Can Terzi, Anderlecht serait ouvert à un transfert autour des 6 millions d’euros. Une situation qui montre qu’Anderlecht a besoin d’argent.

Et forcément, ce genre de situation attire les curieux. En Turquie, des rumeurs enflent autour d’un intérêt de Galatasaray. Le club stambouliote cherche les bonnes affaires.

Stroeykens n’a pas pris part au déplacement en Géorgie avec les U21 de la Belgique. Absent de la feuille de match, son avenir est incertain.