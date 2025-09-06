Ce serait un drôle de transfert : Besiktas s'intéresse à un grand talent belge

Mika Godts pourrait-il quitter l'Ajax Amsterdam... pour la Turquie ? Des sources locales évoquent en tout cas un intérêt du Besiktas.

La Turquie s'intéresse décidément aux talents belges cet été, même si c'est jusqu'ici sans succès. Après que Senne Lammens ait été approché par Galatasaray, Leandro Trossard par Fenerbahçe et Besiktas et même Youri Tielemans cité au Galatasaray aussi, c'est désormais Mika Godts qui est cité en Süper Lig.

Et c'est encore Besiktas, qui aurait essuyé un refus de Leandro Trossard déterminé à rester à Arsenal cette saison, qui s'intéresserait au grand talent belge de l'Ajax Amsterdam. Le club stambouliote souhaite injecter de la qualité dans son secteur offensif.

C'est une information que relaie le média turc Kartal Records. Godts serait sur le radar du Besiktas, qui est prêt à profiter de sa situation un peu incertaine à l'Ajax. Le Belge de 20 ans a en effet moins de temps de jeu cette saison à Amsterdam.

Mika Godts, gêné par une blessure, a disputé 55 minutes lors des quatre premières rencontres de championnat néerlandais. Un départ avait déjà été évoqué, du côté du Napoli qui a finalement recruté Noa Lang.

On ignore si Godts et l'Ajax sont prêts à envisager un départ du grand talent belge, auteur de 8 buts et 7 assists en 48 matchs toutes compétitions confondues.