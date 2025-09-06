C'est signé ! Un renfort en provenance du Club de Bruges pour Ivan Leko

Les joueurs passés directement du Club de Bruges à La Gantoise ou inversément sont peu nombreux. Michal Skoras vient de sauter le pas.

Cela fait plusieurs semaines que Michal Skoras se cherche une porte de sortie au Club de Bruges. Acheté pour pas moins de six millions d'euros il y a deux ans, l'ailier polonais n'aura jamais su s'imposer dans la durée en Venise du Nord.

Même avec les départs d'Andreas Skov Olsen puis Chemsdine Talbi, Nicky Hayen ne le titularisait que très peu : seulement quatre apparitions dans le onze de départ en championnat la saison dernière. L'été n'a pas arrangé les choses avec l'arrivée de Carlos Forbs et la montée en puissance de Shandre Campbell.



Plus d'opportunités à Gand

Comme attendu, le joueur de 25 ans se relance du côté de La Gantoise. Malgré la rivalité entre les deux équipes, il vient de parapher un contrat de quatre ans chez les Buffalos, où il devrait être plus utile à Ivan Leko.

"Nous souhaitions encore renforcer notre effectif, et l'arrivée de Michal s'y prête parfaitement. C'est un joueur qui possède des atouts que j'apprécie : vitesse, énergie, polyvalence. Skóraś apporte plus de compétitivité au groupe, et nous en avions besoin", se réjouit l'entraîneur croate.

Le nouveau venu partage son enthousiasme : "Je tiens à remercier La Gantoise car je ressens une grande confiance de la part de tous les membres du club. Ce transfert me rend vraiment heureux. Avec l'équipe, je souhaite ramener La Gantoise à sa place : au sommet".