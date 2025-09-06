Un défenseur trop tendre ? Un Diable Rouge répond : "Je ne vais pas devenir un bodybuilder du jour au lendemain"

Zeno Debast, défenseur du Sporting Portugal et des Diables Rouges, garde la tête froide face aux critiques. Il lui arrive de se tromper, mais il est conscient de ses grandes qualités.

"J’essaie de me couper le plus possible des médias. Chacun peut penser ce qu’il veut. Moi, je n’écoute que l’entraîneur, mes parents et les personnes autour de moi.", explique Zeno Debast pour le journal Humo.

Le jeune Diable Rouge insiste sur le fait qu’il joue avant tout pour l’équipe. "Je peux perdre un duel aérien ou être bousculé physiquement, mais avec mes qualités de footballeur je peux apporter autre chose. Je peux créer des occasions."



Debast n’a reçu aucun carton en vingt sélections

"Je ne le savais même pas. Avec Anderlecht, je n’ai pris que deux jaunes, je crois. Pour un défenseur, c’est plutôt rare. Je suis un gentil garçon, non ?" dit-il en riant.

"Peut-être que je vais devoir ajouter un peu de force à mon jeu pour atteindre le plus haut niveau", reconnaît le défenseur de 21 ans.

Pour se renforcer physiquement, Debast s’est adjoint les services d’un cuisinier en début d’année afin de gagner en masse musculaire. "Ça marche plutôt bien. Mais je ne vais pas devenir bodybuilder du jour au lendemain." Réaliste, il conclut : "Je ne veux pas chercher d’excuses, mais j’ai seulement 21 ans. J’ai une marge de progression. Chaque chose en son temps."