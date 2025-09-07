Anderlecht sans nouvel attaquant ? La mission impossible d'Olivier Renard touche bientôt à sa fin

Anderlecht se cherche toujours un nouveau attaquant. Mais la tâche semble périlleuse pour Olivier Renard.

Le directeur sportif avait plusieurs pistes, mais se heurte à la réalité financière du Lotto Park. Les conditions imposées par le Conseil d'administration laissent peu de marge de manœuvre. Renard ne peut agir que s'il y a d'abord suffisamment de revenus pour équilibrer la balance.

Le transfert de Dolberg a rapporté juste assez à Anderlecht pour compenser quelque peu l'absence de football européen. Cependant, on s'attendait à ce qu'il y ait plus d'argent disponible grâce aux transferts sortants. Les noms de Mario Stroeykens et Jan-Carlo Simic revenaient ainsi souvent dans les couloirs de Neerpede.

Ces transferts sortants attendus n'ont cependant pas (encore) eu lieu. Il y avait un intérêt concret pour Stroeykens et Simic, mais aucune offre n'approchait des sommes demandées par Anderlecht. Cela bloque également la possibilité d'investir sérieusement dans un nouvel attaquant de pointe.

Vazquez et Cvetkovic comme seules options ?

L'entraîneur Besnik Hasi devra donc se débrouiller avec l'effectif actuel pour le moment. Le poids de l'attaque semble reposer sur les épaules de Luis Vazquez dans les mois à venir. Et le jeune Cvetkovic sera également utilisé. Une option supplémentaire aurait été la bienvenue, surtout avec le départ de Dolberg et la blessure de Bertaccini, mais semble désormais hors de portée.

Un attaquant recruté en toute fin du mercato (soit jusqu'à demain, 23h59) ? C'est toujours possible. Mais les options sont terriblement minces. La grande majorité des autres marchés ayant déjà fermé leur porte, il faudrait miser sur un joueur de Pro League (et donc à payer plus cher) ou bien sur un élément qui ne nécessite pas d'être remplacé par son club...autrement dit un indésirable. Un prêt reste également envisageable, mais la plupart des éléments en manque de temps de jeu susceptibles d'être loués auront déjà trouvé preneur cet été.