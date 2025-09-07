Dolberg l'avait déjà subi avec Anderlecht : le Danemark a contacté l'UEFA concernant un problème en Grèce

Dolberg l'avait déjà subi avec Anderlecht : le Danemark a contacté l'UEFA concernant un problème en Grèce
Photo: © photonews

Le Danemark se rend en Grèce ce lundi pour son deuxième match de qualifications. La fédération danoise craint un phénomène qui a eu lieu lors du match entre la Grèce et la Biélorussie.

Le Danemark a mal démarré ses qualifications pour le Mondial 2026, avec un partage vierge face à l'Ecosse à domicile. Et les hommes de Brian Riemer sont déjà sous pression au moment de se rendre en Grèce, qui a largement gagné son premier match face à la Biélorussie et est en grande forme.

Mais avant la rencontre, la fédération danoise (DBU) a contacté l'UEFA concernant un problème bien particulier qui risque de se poser à Athènes. En effet, contre la Biélorussie, les joueurs adverses ont été la cible de lasers. Hierman Barkouski a ainsi été visé par un puissant laser vert au moment de tirer un penalty (transformé).

La DBU a confirmé à TV2 Sport qu'elle avait saisi l'UEFA à ce sujet afin de voir s'il était possible de régler ce problème ou de sévir. Mais Riemer, de son côté, relativise. "C'est antisportif et regrettable mais cela fait partie du football, pour le meilleur et pour le pire", déclare-t-il.

"Le plus important est d'être conscient que cela peut arriver. Heureusement, nous avons des joueurs avec l'expérience du haut niveau européen et habitués à gérer la pression", conclut l'ancien entraîneur du Sporting d'Anderlecht.

Pour Kasper Dolberg, titulaire face à l'Ecosse, ces lasers ne seront en effet rien de neuf. On se rappelle que lors du déplacement du RSCA à l'AEK Athènes, l'attaquant (et d'autres Mauves) avait déjà été la cible de lasers verts. Une pratique qui a donc également lieu lorsque l'équipe nationale grecque joue...

0 réaction
