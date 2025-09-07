L'ancien Rouche Samuel Bastien a frôlé la mort : victime d'un AVC, il va tenter de relancer sa carrière

L'ancien Rouche Samuel Bastien a frôlé la mort : victime d'un AVC, il va tenter de relancer sa carrière
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

On avait un peu perdu la trace de Samuel Bastien ces derniers mois. Et pour cause : cet été, on apprenait que l'ancien Rouche a été victime d'un AVC au mois d'avril dernier.

La saison passée, Samuel Bastien (28 ans) évoluait en Eredivisie, sous les couleurs du Fortuna Sittard, non loin de Liège où il a passé plusieurs saisons en tant que joueur du Standard. Mais alors qu'il jouait régulièrement, Bastien a disparu des radars aux alentours du mois de mars.

En cause, d'importants maux de tête... qui mèneront à un AVC au mois d'avril dernier. II avait alors été emmené à l'hôpital de la Citadelle, à Liège, et son état était jugé critique. La nouvelle était connue de quelques personnes, mais n'est pas sortie dans les médias avant ces derniers jours, après que la rumeur ait commencé à enfler cet été.

Bastien est finalement passé entre les mailles du filet après avoir frôlé la mort, il est désormais conscient et prêt à reprendre le cours de sa vie... et de sa carrière, même si cela semble bien accessoire désormais. ". "Après une nuit difficile, les médecins ont convoqué ma famille dans ma chambre. Ils pensaient que je ne me réveillerais pas", révèle ainsi Bastien dans La Dernière Heure

Après une revalidation intense, l'international congolais ayant perdu 10 kilos, Samuel Bastien a retrouvé l'usage de ses jambes et est hors de danger : il a reçu le feu vert des chirurgiens et du kiné pour reprendre son activité de footballeur, annonce-t-il.

Samuel Bastien est toujours sous contrat au Fortuna Sittard jusqu'en 2027. Il avait été cité au Vietnam en début de mercato, avant même que la nouvelle de son AVC soit connue, mais le transfert ne s'est pas fait. Quoi qu'il en soit, l'ex-Rouche a certainement une toute autre vision de la vie désormais... 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Fortuna Sittard
Samuel Bastien

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/09: Zeqiri - Diawara

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/09: Zeqiri - Diawara

09:30
Il va quitter la Belgique : Andi Zeqiri vers la sortie au KRC Genk

Il va quitter la Belgique : Andi Zeqiri vers la sortie au KRC Genk

09:30
Dolberg l'avait déjà subi avec Anderlecht : le Danemark a contacté l'UEFA concernant un problème en Grèce

Dolberg l'avait déjà subi avec Anderlecht : le Danemark a contacté l'UEFA concernant un problème en Grèce

09:00
L'Antwerp tient le remplaçant de Mahamadou Doumbia

L'Antwerp tient le remplaçant de Mahamadou Doumbia

08:30
Le PSG va en vouloir à Didier Deschamps : grave blessure pour Ousmane Dembélé

Le PSG va en vouloir à Didier Deschamps : grave blessure pour Ousmane Dembélé

08:00
🎥 À peine parti d'Anderlecht, un jeune talent de Neerpede se signale... par un drôle d'auto-but

🎥 À peine parti d'Anderlecht, un jeune talent de Neerpede se signale... par un drôle d'auto-but

07:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/09: Godts - van Brederode - Botaka

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/09: Godts - van Brederode - Botaka

22:00
Habay-la-Neuve enchaîne et écrase l'Union, Mons l'emporte : tous les résultats de D1 ACFF

Habay-la-Neuve enchaîne et écrase l'Union, Mons l'emporte : tous les résultats de D1 ACFF

23:00
Un international néerlandais U21 quitte Maarten Maertens pour la Jupiler Pro League

Un international néerlandais U21 quitte Maarten Maertens pour la Jupiler Pro League

21:20
Croky Cup : le RWDM s'est fait très peur contre un club de D1 Amateurs, les Francs Borains prennent la porte !

Croky Cup : le RWDM s'est fait très peur contre un club de D1 Amateurs, les Francs Borains prennent la porte !

22:30
Ce serait un drôle de transfert : Besiktas s'intéresse à un grand talent belge

Ce serait un drôle de transfert : Besiktas s'intéresse à un grand talent belge

22:00
Les réunions Wilmots - Harkin, ses erreurs avouées : Pierre Locht balance sur ses derniers mois au Standard

Les réunions Wilmots - Harkin, ses erreurs avouées : Pierre Locht balance sur ses derniers mois au Standard

17:00
Les Diables doivent-ils se méfier du Kazakhstan ? "Nous avons étudié la Belgique en détail"

Les Diables doivent-ils se méfier du Kazakhstan ? "Nous avons étudié la Belgique en détail"

21:40
Le Portugal de Roberto Martinez lance idéalement ses qualifications, Cristiano Ronaldo frappe encore

Le Portugal de Roberto Martinez lance idéalement ses qualifications, Cristiano Ronaldo frappe encore

21:00
Kevin De Bruyne donne des nouvelles de Romelu Lukaku

Kevin De Bruyne donne des nouvelles de Romelu Lukaku

20:30
L'Union Saint-Gilloise tient son vétéran pour les U23 : un ancien de Gand et Charleroi aux 24 caps avec le Congo !

L'Union Saint-Gilloise tient son vétéran pour les U23 : un ancien de Gand et Charleroi aux 24 caps avec le Congo !

19:30
Il ne remplacera pas Bertaccini à Saint-Trond : le meilleur buteur de D1B dit clairement non

Il ne remplacera pas Bertaccini à Saint-Trond : le meilleur buteur de D1B dit clairement non

20:00
Garcia promet du changement : quels Diables Rouges en profiteront face au Kazakhstan ?

Garcia promet du changement : quels Diables Rouges en profiteront face au Kazakhstan ?

19:00
1
Anderlecht l'attendait, les Diables vont le faire : une première depuis cinq ans...avec déjà une ombre au tableau

Anderlecht l'attendait, les Diables vont le faire : une première depuis cinq ans...avec déjà une ombre au tableau

18:40
Voisins et rivaux mais dans le respect : le Sporting Charleroi donne un coup de main précieux à l'Olympic

Voisins et rivaux mais dans le respect : le Sporting Charleroi donne un coup de main précieux à l'Olympic

18:00
Senne Lammens...comme numéro un à Manchester United ? Un transfert inattendu en préparation

Senne Lammens...comme numéro un à Manchester United ? Un transfert inattendu en préparation

18:20
Encore en D1 amateur à 25 ans, transfert surprise du mercato belge : "Ce genre de train ne passe qu'une seule fois"

Encore en D1 amateur à 25 ans, transfert surprise du mercato belge : "Ce genre de train ne passe qu'une seule fois"

17:40
De la révolution au Standard au cocon des Diables Rouges : le grand défi de Pierre Locht pour le Mondial 2026

De la révolution au Standard au cocon des Diables Rouges : le grand défi de Pierre Locht pour le Mondial 2026

15:30
Plusieurs changements à prévoir demain soir : "Ce ne sera pas la même équipe que contre le Liechtenstein"

Plusieurs changements à prévoir demain soir : "Ce ne sera pas la même équipe que contre le Liechtenstein"

17:18
Officiel : une ancienne piste du Standard signe en D1A et pourrait faire ses grands débuts...à Sclessin

Officiel : une ancienne piste du Standard signe en D1A et pourrait faire ses grands débuts...à Sclessin

14:30
"Welcome, Hoşgeldiniz, Benvenuta" : la grande annonce de Dries Mertens

"Welcome, Hoşgeldiniz, Benvenuta" : la grande annonce de Dries Mertens

16:30
Les Diables n'en gardent pas un bon souvenir : l'arbitre de Belgique - Kazakhstan est connu

Les Diables n'en gardent pas un bon souvenir : l'arbitre de Belgique - Kazakhstan est connu

16:00
Un défenseur trop tendre ? Un Diable Rouge répond : "Je ne vais pas devenir un bodybuilder du jour au lendemain"

Un défenseur trop tendre ? Un Diable Rouge répond : "Je ne vais pas devenir un bodybuilder du jour au lendemain"

15:00
La bonne pioche du mercato ? Charleroi doit une fière chandelle à...Ali Gholizadeh

La bonne pioche du mercato ? Charleroi doit une fière chandelle à...Ali Gholizadeh

14:00
Fin du suspense : l'ancien bras droit de Ronny Deila pour succéder à Vincent Euvrard, parti au Standard

Fin du suspense : l'ancien bras droit de Ronny Deila pour succéder à Vincent Euvrard, parti au Standard

13:30
C'est signé ! Un renfort en provenance du Club de Bruges pour Ivan Leko

C'est signé ! Un renfort en provenance du Club de Bruges pour Ivan Leko

13:00
OFFICIEL : Charleroi accueille un renfort venu de Suisse

OFFICIEL : Charleroi accueille un renfort venu de Suisse

12:40
Le Club de Bruges dégraisse : un indésirable va rejoindre un autre club de Pro League

Le Club de Bruges dégraisse : un indésirable va rejoindre un autre club de Pro League

12:00
"Il sera opéré" : le PSG annonce une mauvaise nouvelle concernant Luis Enrique

"Il sera opéré" : le PSG annonce une mauvaise nouvelle concernant Luis Enrique

12:20
Réunion agitée à Anderlecht : la présence de Kompany et Verschueren interpellerait

Réunion agitée à Anderlecht : la présence de Kompany et Verschueren interpellerait

10:30
Un autre Diable Rouge forfait : Rudi Garcia perd une option

Un autre Diable Rouge forfait : Rudi Garcia perd une option

11:13

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 12/09 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 14/09 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved