L'ancien Rouche Samuel Bastien a frôlé la mort : victime d'un AVC, il va tenter de relancer sa carrière

On avait un peu perdu la trace de Samuel Bastien ces derniers mois. Et pour cause : cet été, on apprenait que l'ancien Rouche a été victime d'un AVC au mois d'avril dernier.

La saison passée, Samuel Bastien (28 ans) évoluait en Eredivisie, sous les couleurs du Fortuna Sittard, non loin de Liège où il a passé plusieurs saisons en tant que joueur du Standard. Mais alors qu'il jouait régulièrement, Bastien a disparu des radars aux alentours du mois de mars.

En cause, d'importants maux de tête... qui mèneront à un AVC au mois d'avril dernier. II avait alors été emmené à l'hôpital de la Citadelle, à Liège, et son état était jugé critique. La nouvelle était connue de quelques personnes, mais n'est pas sortie dans les médias avant ces derniers jours, après que la rumeur ait commencé à enfler cet été.

Bastien est finalement passé entre les mailles du filet après avoir frôlé la mort, il est désormais conscient et prêt à reprendre le cours de sa vie... et de sa carrière, même si cela semble bien accessoire désormais. ". "Après une nuit difficile, les médecins ont convoqué ma famille dans ma chambre. Ils pensaient que je ne me réveillerais pas", révèle ainsi Bastien dans La Dernière Heure.

Après une revalidation intense, l'international congolais ayant perdu 10 kilos, Samuel Bastien a retrouvé l'usage de ses jambes et est hors de danger : il a reçu le feu vert des chirurgiens et du kiné pour reprendre son activité de footballeur, annonce-t-il.

Samuel Bastien est toujours sous contrat au Fortuna Sittard jusqu'en 2027. Il avait été cité au Vietnam en début de mercato, avant même que la nouvelle de son AVC soit connue, mais le transfert ne s'est pas fait. Quoi qu'il en soit, l'ex-Rouche a certainement une toute autre vision de la vie désormais...