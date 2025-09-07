Le Standard se pencherait sur un ancien du Club de Bruges pour renforcer son flanc gauche

Le mercato du Standard n'est peut-être pas encore terminé. Eduard Sobol, passé par le Club de Bruges, serait pisté par la direction liégeoise.

Le Standard a déjà été particulièrement actif cet été, mais a bien dû constater ces dernières semaines des manquements notamment dans le secteur défensif. C'est dans cette optique que la direction liégeoise se chercherait un back gauche supplémentaire pour concurrencer Calut et Bolingoli.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, spécialiste mercato belge, l'une des pistes que le Standard tenterait de finaliser en ces derniers jours de mercato mènerait à Eduard Sobol (30 ans), latéral ukrainien du Racing Strasbourg.

Des discussions seraient en cours entre les parties, sachant que Sobol ne dispose plus que d'un an de contrat à Strasbourg et pourrait donc être obtenu à bon prix (il est estimé à 900.000 euros sur Transfermarkt).

Eduard Sobol est bien sûr un nom connu en Belgique, puisqu'il a porté les couleurs du FC Bruges de 2019 à 2023. D'abord prêté par le Shakhtar Donetsk, il avait ensuite été acheté 3,5 millions par les Blauw & Zwart. En 2023, il signait à Strasbourg pour 2,5 millions d'euros.

En janvier 2024, Sobol effectuait déjà un bref retour en Belgique, prêté à Genk. Il avait alors joué 13 matchs, retournant en France dans la foulée l'été suivant. Sous les couleurs de Bruges, il a disputé 124 matchs pour 14 passes décisives. Eduard Sobol est également international ukrainien (29 caps).