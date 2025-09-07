Le transfert surprise de fin de mercato ? 74 sélections, tourment des Diables en Coupe du Monde et à la relance en D1B

Le Beerschot est sur le point de se renforcer avec le Japonais Genki Haraguchi (34). L'expérimenté milieu de terrain serait un renfort de choix pour les Rats.

Vous souvenez-vous de Genki Haraguchi ? Si ce n'est pas le cas, vous avez pourtant bien dû en entendre parler le 2 juillet 2018. Il s'agit du jour d'un certain Belgique - Japon à la Coupe du Monde. Notre homme était titulaire et avait glacé tout le peuple belge en ouvrant le score en début de deuxième mi-temps.

Avant que les Diables n'opèrent une historique remontada dans la dernière demi-heure, Haraguchi était ainsi en passe de s'imposer comme un traumatisme national au même titre qu'Hal Robson-Kanu ou Samuel Umtiti.

Le Beerschot veut vite remonter

Depuis cette soirée mouvementée, le milieu offensif a évolué plusieurs années en Bundesliga, avec des passages au Hertha Berlin, au Fortuna Düsselforf, Hannovre, l'Union Berlin et le VFB Stuttgart. Après une période sans club, il est revenu au pays, chez les Reds d'Urawa.

En fin de contrat dans six mois, il est en passe de faire son retour en Europe, du côté du Beerchot. En effet, Het Nieuwsblad rapporte que le club est sur le point de conclure un accord avec le joueur.

Ce n'est sans doute pas un hasard, les Rats étant en passe de se faire racheter par un groupe d'investisseurs nippons. Le Beerschot deviendra-t-il un nouveau port d'attache pour les joueurs japonais en Europe ? Celui-ci dispose en tout cas une sacrée expérience, avec pas moins de 74 sélections (et 11 buts).