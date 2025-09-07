Marc Coucke n'est pas seul : un sérieux indice sur l'avenir d'Anderlecht dans les tribunes face au Kazakhstan ?

Les Diables Rouges jouent en ce moment contre le Kazakstan. Avec plusieurs personnalités de marque en tribune.

Nous vous en parlions un peu plus tôt dans la soirée, le match des Diables Rouges disputé à Anderlecht est l'occasion pour plusieurs figures mauves de prendre place en tribune. Enzo Scifo, Jan Vertonghen et Romelu Lukaku sont ainsi assis juste au-dessus du banc de Rudi Garcia.

Marc Coucke est également présent au Lotto Parc. Sans surprise, Wouter Vandenhaute n'est pas assis à côté de lui. Un autre invité fait toutefois parler de lui par sa présence.



Michael Verschueren est ainsi lui aussi bien de la partie aux côtés du principal actionnaire anderlechtois. Un duo qui n'est évidemment pas passé inaperçu en ces temps troublés pour le Sporting.

Avec la démission de Vandenhaute, les Bruxellois se cherchent un nouvel homme fort. Verschueren fait ainsi partie des favoris pour devenir le nouveau président d'Anderlecht.

Les deux hommes ont-ils discuté de ces perspectives entre deux buts des Diables Rouges ? C'est plus qu'une possibilité. Cinq ans après la fin de son mandat de directeur sportif, le fils de Michel Verschueren pourrait bien faire son retour en force au Lotto Park.