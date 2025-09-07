Marc Coucke n'est pas seul : un sérieux indice sur l'avenir d'Anderlecht dans les tribunes face au Kazakhstan ?

Marc Coucke n'est pas seul : un sérieux indice sur l'avenir d'Anderlecht dans les tribunes face au Kazakhstan ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Les Diables Rouges jouent en ce moment contre le Kazakstan. Avec plusieurs personnalités de marque en tribune.

Nous vous en parlions un peu plus tôt dans la soirée, le match des Diables Rouges disputé à Anderlecht est l'occasion pour plusieurs figures mauves de prendre place en tribune. Enzo Scifo, Jan Vertonghen et Romelu Lukaku sont ainsi assis juste au-dessus du banc de Rudi Garcia.

Marc Coucke est également présent au Lotto Parc. Sans surprise, Wouter Vandenhaute n'est pas assis à côté de lui. Un autre invité fait toutefois parler de lui par sa présence.

Lire aussi… Un De Bruyne de gala, un seul joueur en demi-teinte : les notes des Diables Rouges face au Kazakhstan

Michael Verschueren est ainsi lui aussi bien de la partie aux côtés du principal actionnaire anderlechtois. Un duo qui n'est évidemment pas passé inaperçu en ces temps troublés pour le Sporting.

Avec la démission de Vandenhaute, les Bruxellois se cherchent un nouvel homme fort. Verschueren fait ainsi partie des favoris pour devenir le nouveau président d'Anderlecht.

Les deux hommes ont-ils discuté de ces perspectives entre deux buts des Diables Rouges ? C'est plus qu'une possibilité. Cinq ans après la fin de son mandat de directeur sportif, le fils de Michel Verschueren pourrait bien faire son retour en force au Lotto Park.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Anderlecht
Belgique

Plus de news

Un De Bruyne de gala, un seul joueur en demi-teinte : les notes des Diables Rouges face au Kazakhstan

Un De Bruyne de gala, un seul joueur en demi-teinte : les notes des Diables Rouges face au Kazakhstan

23:00
Mauve un jour, Mauve toujours : Romelu Lukaku de retour en grande pompe à Anderlecht

Mauve un jour, Mauve toujours : Romelu Lukaku de retour en grande pompe à Anderlecht

21:40
Deuxième set et 6-0 encore : les Diables offrent un récital contre le Kazakhstan

Deuxième set et 6-0 encore : les Diables offrent un récital contre le Kazakhstan

22:34
🎥 Le football champagne que le Lotto Park attend depuis des années : le chef d'oeuvre des Diables pour ourvir le score

🎥 Le football champagne que le Lotto Park attend depuis des années : le chef d'oeuvre des Diables pour ourvir le score

22:00
1
Kevin De Bruyne de retour à Anderlecht...après avoir failli y signer : "J'avais l'habitude de perdre"

Kevin De Bruyne de retour à Anderlecht...après avoir failli y signer : "J'avais l'habitude de perdre"

15:30
Raskin de retour dans le onze, Trossard aussi : la compo des Diables contre le Kazakhstan

Raskin de retour dans le onze, Trossard aussi : la compo des Diables contre le Kazakhstan

19:42
12
🎥 Isaac Price fait douter l'Allemagne, l'Espagne déroule : le résumé des matchs de la soirée

🎥 Isaac Price fait douter l'Allemagne, l'Espagne déroule : le résumé des matchs de la soirée

23:20
Allô Rudi ? Pendant que les Diables cherchent une alternative à Lukaku, un Liégeois plante son 16e but de la saison

Allô Rudi ? Pendant que les Diables cherchent une alternative à Lukaku, un Liégeois plante son 16e but de la saison

18:30
Quel onze pour les Diables ? Suivez Belgique-Kazakhstan sur Walfoot.be

Quel onze pour les Diables ? Suivez Belgique-Kazakhstan sur Walfoot.be

16:53
"L'entraîneur dont la Belgique avait besoin" : Pierre Locht conquis par Garcia après avoir été consulté...pour Tedesco

"L'entraîneur dont la Belgique avait besoin" : Pierre Locht conquis par Garcia après avoir été consulté...pour Tedesco

16:00
Anderlecht sans nouvel attaquant ? La mission impossible d'Olivier Renard touche bientôt à sa fin

Anderlecht sans nouvel attaquant ? La mission impossible d'Olivier Renard touche bientôt à sa fin

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/09: Haraguchi - Sambu - Salifou

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/09: Haraguchi - Sambu - Salifou

21:20
La principale victime du onze de ce soir ? "Je lui ai dit de garder confiance"

La principale victime du onze de ce soir ? "Je lui ai dit de garder confiance"

13:30
1
Le transfert surprise de fin de mercato ? 74 sélections, tourment des Diables en Coupe du Monde et à la relance en D1B

Le transfert surprise de fin de mercato ? 74 sélections, tourment des Diables en Coupe du Monde et à la relance en D1B

21:20
Comment rebondir après être passé à côté du transfert choc de l'été ? "J'étais prêt, physiquement et mentalement"

Comment rebondir après être passé à côté du transfert choc de l'été ? "J'étais prêt, physiquement et mentalement"

20:30
Solution d'avenir ? Un attaquant prêté par le Standard lance son équipe en Coupe

Solution d'avenir ? Un attaquant prêté par le Standard lance son équipe en Coupe

21:00
Cette fois, ils ont même tiré : le Liechtenstein lutte (presque) jusqu'au bout, nouveau leader dans le groupe des Diables

Cette fois, ils ont même tiré : le Liechtenstein lutte (presque) jusqu'au bout, nouveau leader dans le groupe des Diables

20:00
Yannick Carrasco va-t-il enfin quitter l'Arabie Saoudite ? Un club s'intéresse à lui

Yannick Carrasco va-t-il enfin quitter l'Arabie Saoudite ? Un club s'intéresse à lui

11:40
Avant Lukaku, avant Openda : quand Marvin Ogunjimi était le roi en pointe des Diables Rouges

Avant Lukaku, avant Openda : quand Marvin Ogunjimi était le roi en pointe des Diables Rouges

10:30
"Une équipe avait envie, l'autre pas" : Igor De Camargo hausse le ton après l'élimination surprise des Francs Borains

"Une équipe avait envie, l'autre pas" : Igor De Camargo hausse le ton après l'élimination surprise des Francs Borains

19:00
Wasinski déjà buteur avec le RFC Liège, l'Olympic se rassure contre Braine : tous les résultats de la Coupe de Belgique

Wasinski déjà buteur avec le RFC Liège, l'Olympic se rassure contre Braine : tous les résultats de la Coupe de Belgique

18:02
Officiel : un ancien de Visé, Seraing et du RWDM se recase en D1A

Officiel : un ancien de Visé, Seraing et du RWDM se recase en D1A

17:00
L'Union Namur s'enfonce, partage pour le SL 16 dans le derby liégeois : les résumés de l'après-midi en D1 ACFF

L'Union Namur s'enfonce, partage pour le SL 16 dans le derby liégeois : les résumés de l'après-midi en D1 ACFF

17:30
"C'est inacceptable" : le PSG furibard sur Didier Deschamps, une affaire encombrante pour l'Équipe de France

"C'est inacceptable" : le PSG furibard sur Didier Deschamps, une affaire encombrante pour l'Équipe de France

16:30
Kevin De Bruyne réagit à une information apparemment fausse : "Ne croyez pas tout ce que vous lisez..."

Kevin De Bruyne réagit à une information apparemment fausse : "Ne croyez pas tout ce que vous lisez..."

12:30
Prêt pour le match de reprise contre le Standard ? Un milieu de terrain de Bundesliga se relance en Pro League

Prêt pour le match de reprise contre le Standard ? Un milieu de terrain de Bundesliga se relance en Pro League

15:00
"On ne m'a jamais imposé ça" : retour sur une idée reçue qui collait à la peau du Standard ces dernières saisons

"On ne m'a jamais imposé ça" : retour sur une idée reçue qui collait à la peau du Standard ces dernières saisons

14:30
Un défenseur Soulier d'Or ? "Si je ne me blesse pas et que je garde cet état de forme..."

Un défenseur Soulier d'Or ? "Si je ne me blesse pas et que je garde cet état de forme..."

14:00
"À ce stade de ma carrière, l'Arabie saoudite ne serait pas le bon choix, mais..."

"À ce stade de ma carrière, l'Arabie saoudite ne serait pas le bon choix, mais..."

13:00
Les Diables doivent-ils se méfier du Kazakhstan ? "Nous avons étudié la Belgique en détail"

Les Diables doivent-ils se méfier du Kazakhstan ? "Nous avons étudié la Belgique en détail"

06/09
Garcia promet du changement : quels Diables Rouges en profiteront face au Kazakhstan ?

Garcia promet du changement : quels Diables Rouges en profiteront face au Kazakhstan ?

06/09
1
Le Standard se pencherait sur un ancien du Club de Bruges pour renforcer son flanc gauche

Le Standard se pencherait sur un ancien du Club de Bruges pour renforcer son flanc gauche

12:00
Dolberg l'avait déjà subi avec Anderlecht : le Danemark a contacté l'UEFA concernant un problème en Grèce

Dolberg l'avait déjà subi avec Anderlecht : le Danemark a contacté l'UEFA concernant un problème en Grèce

09:00
Le KV Malines ne s'arrête plus et va s'offrir un solide milieu de terrain formé en Bundesliga

Le KV Malines ne s'arrête plus et va s'offrir un solide milieu de terrain formé en Bundesliga

11:20
Kevin De Bruyne donne des nouvelles de Romelu Lukaku

Kevin De Bruyne donne des nouvelles de Romelu Lukaku

06/09
Sambu Marsoni (RWDM, ex-Seraing) va faire son retour en D1A

Sambu Marsoni (RWDM, ex-Seraing) va faire son retour en D1A

11:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 12/09 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 14/09 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved