"On ne m'a jamais imposé ça" : retour sur une idée reçue qui collait à la peau du Standard ces dernières saisons

Pierre Locht en a vu des vertes et des pas mûres avec 777 Partners au Standard. Mais il ne crache pas dans la soupe et a beaucoup appris de la collaboration avec le Hertha Berlin et le Genoa.

Le Standard n'était pas le seul club de la galaxie 777 Partners. Le Hertha Berlin et le Genoa y figuraient également. Cela a valu aux Rouches quelques mouvements internes, comme le prêt de Denis Dragus aux Italiens ou celui de Kelvin Yeboah dans l'autre sens. Wilfried Kanga a également rejoint Sclessin, il venait quant à lui du Hertha.

La multipropriété n'a donc pas desservi le Standard, le problème était ailleurs avec 777. Interviewé par la RTBF, Pierre Locht revient sur ces collaborations internationales. "J’ai beaucoup appris en observant le fonctionnement du Hertha Berlin ou de la Genoa", explique-t-il d'emblée.

Mais cela n'a pas débouché sur une vision sportive si harmonieuse pour autant : "On n'a pas eu le temps de mettre tout ça en musique, avec un plan sportif clair, commun et cohérent. Vous savez, les structures multiclubs se multiplient mais les modèles sont très variés : il y a des modèles pyramidaux avec un club-mère et des petits clubs satellites, il y a aussi des structures plus horizontales où les joueurs circulent".

Pas de joueurs imposés

La multipropriété a longtemps été regardée avec méfiance en bords de Meuse : "C'est avantageux quand ça tourne bien, mais il y a aussi des risques et des dangers. L'UEFA est vigilante pour garantir l’équité sportive dans les Coupes d'Europe, pour les clubs ayant le même propriétaire. Ces réseaux sont dans l'air du temps, mais il faut rester vigilant pour que ça ne dénature pas le football".

Locht dément toutefois avoir dû composer avec des interférences venant d'en haut en ce qui concerne les transferts de certains joueurs : Moi, pour le Standard, on ne m’a jamais imposé de joueurs car ils venaient d'un club du réseau : le modèle permettait d’identifier des opportunités en interne quand on avait besoin d'un profil, mais aucun joueur n’a été imposé d’en haut".