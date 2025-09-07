"On ne m'a jamais imposé ça" : retour sur une idée reçue qui collait à la peau du Standard ces dernières saisons

"On ne m'a jamais imposé ça" : retour sur une idée reçue qui collait à la peau du Standard ces dernières saisons
Deviens fan de Standard! 2496

Pierre Locht en a vu des vertes et des pas mûres avec 777 Partners au Standard. Mais il ne crache pas dans la soupe et a beaucoup appris de la collaboration avec le Hertha Berlin et le Genoa.

Le Standard n'était pas le seul club de la galaxie 777 Partners. Le Hertha Berlin et le Genoa y figuraient également. Cela a valu aux Rouches quelques mouvements internes, comme le prêt de Denis Dragus aux Italiens ou celui de Kelvin Yeboah dans l'autre sens. Wilfried Kanga a également rejoint Sclessin, il venait quant à lui du Hertha. 

La multipropriété n'a donc pas desservi le Standard, le problème était ailleurs avec 777. Interviewé par la RTBF, Pierre Locht revient sur ces collaborations internationales. "J’ai beaucoup appris en observant le fonctionnement du Hertha Berlin ou de la Genoa", explique-t-il d'emblée.

Mais cela n'a pas débouché sur une vision sportive si harmonieuse pour autant : "On n'a pas eu le temps de mettre tout ça en musique, avec un plan sportif clair, commun et cohérent. Vous savez, les structures multiclubs se multiplient mais les modèles sont très variés : il y a des modèles pyramidaux avec un club-mère et des petits clubs satellites, il y a aussi des structures plus horizontales où les joueurs circulent".

Pas de joueurs imposés 

La multipropriété a longtemps été regardée avec méfiance en bords de Meuse : "C'est avantageux quand ça tourne bien, mais il y a aussi des risques et des dangers. L'UEFA est vigilante pour garantir l’équité sportive dans les Coupes d'Europe, pour les clubs ayant le même propriétaire. Ces réseaux sont dans l'air du temps, mais il faut rester vigilant pour que ça ne dénature pas le football".

Locht dément toutefois avoir dû composer avec des interférences venant d'en haut en ce qui concerne les transferts de certains joueurs : Moi, pour le Standard, on ne m’a jamais imposé de joueurs car ils venaient d'un club du réseau : le modèle permettait d’identifier des opportunités en interne quand on avait besoin d'un profil, mais aucun joueur n’a été imposé d’en haut".

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard

Plus de news

L'Union Namur s'enfonce, partage pour le SL 16 dans le derby liégeois : les résumés de l'après-midi en D1 ACFF

L'Union Namur s'enfonce, partage pour le SL 16 dans le derby liégeois : les résumés de l'après-midi en D1 ACFF

17:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/09: Sambu - Salifou - Sobol

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/09: Sambu - Salifou - Sobol

17:00
Officiel : un ancien de Visé, Seraing et du RWDM se recase en D1A

Officiel : un ancien de Visé, Seraing et du RWDM se recase en D1A

17:00
Quel onze pour les Diables ? Suivez Belgique-Kazakhstan sur Walfoot.be

Quel onze pour les Diables ? Suivez Belgique-Kazakhstan sur Walfoot.be

16:53
"C'est inacceptable" : le PSG furibard sur Didier Deschamps, une affaire encombrante pour l'Équipe de France

"C'est inacceptable" : le PSG furibard sur Didier Deschamps, une affaire encombrante pour l'Équipe de France

16:30
"L'entraîneur dont la Belgique avait besoin" : Pierre Locht conquis par Garcia après avoir été consulté...pour Tedesco

"L'entraîneur dont la Belgique avait besoin" : Pierre Locht conquis par Garcia après avoir été consulté...pour Tedesco

16:00
Kevin De Bruyne de retour à Anderlecht...après avoir failli y signer : "J'avais l'habitude de perdre"

Kevin De Bruyne de retour à Anderlecht...après avoir failli y signer : "J'avais l'habitude de perdre"

15:30
Prêt pour le match de reprise contre le Standard ? Un milieu de terrain de Bundesliga se relance en Pro League

Prêt pour le match de reprise contre le Standard ? Un milieu de terrain de Bundesliga se relance en Pro League

15:00
Un défenseur Soulier d'Or ? "Si je ne me blesse pas et que je garde cet état de forme..."

Un défenseur Soulier d'Or ? "Si je ne me blesse pas et que je garde cet état de forme..."

14:00
Le Standard se pencherait sur un ancien du Club de Bruges pour renforcer son flanc gauche

Le Standard se pencherait sur un ancien du Club de Bruges pour renforcer son flanc gauche

12:00
"À ce stade de ma carrière, l'Arabie saoudite ne serait pas le bon choix, mais..."

"À ce stade de ma carrière, l'Arabie saoudite ne serait pas le bon choix, mais..."

13:00
La principale victime du onze de ce soir ? "Je lui ai dit de garder confiance"

La principale victime du onze de ce soir ? "Je lui ai dit de garder confiance"

13:30
1
Kevin De Bruyne réagit à une information apparemment fausse : "Ne croyez pas tout ce que vous lisez..."

Kevin De Bruyne réagit à une information apparemment fausse : "Ne croyez pas tout ce que vous lisez..."

12:30
L'ancien Rouche Samuel Bastien a frôlé la mort : victime d'un AVC, il va tenter de relancer sa carrière

L'ancien Rouche Samuel Bastien a frôlé la mort : victime d'un AVC, il va tenter de relancer sa carrière

10:00
Le KV Malines ne s'arrête plus et va s'offrir un solide milieu de terrain formé en Bundesliga

Le KV Malines ne s'arrête plus et va s'offrir un solide milieu de terrain formé en Bundesliga

11:20
Yannick Carrasco va-t-il enfin quitter l'Arabie Saoudite ? Un club s'intéresse à lui

Yannick Carrasco va-t-il enfin quitter l'Arabie Saoudite ? Un club s'intéresse à lui

11:40
Sambu Marsoni (RWDM, ex-Seraing) va faire son retour en D1A

Sambu Marsoni (RWDM, ex-Seraing) va faire son retour en D1A

11:00
Avant Lukaku, avant Openda : quand Marvin Ogunjimi était le roi en pointe des Diables Rouges

Avant Lukaku, avant Openda : quand Marvin Ogunjimi était le roi en pointe des Diables Rouges

10:30
Il va quitter la Belgique : Andi Zeqiri vers la sortie au KRC Genk

Il va quitter la Belgique : Andi Zeqiri vers la sortie au KRC Genk

09:30
Dolberg l'avait déjà subi avec Anderlecht : le Danemark a contacté l'UEFA concernant un problème en Grèce

Dolberg l'avait déjà subi avec Anderlecht : le Danemark a contacté l'UEFA concernant un problème en Grèce

09:00
L'Antwerp tient le remplaçant de Mahamadou Doumbia

L'Antwerp tient le remplaçant de Mahamadou Doumbia

08:30
Le PSG va en vouloir à Didier Deschamps : grave blessure pour Ousmane Dembélé

Le PSG va en vouloir à Didier Deschamps : grave blessure pour Ousmane Dembélé

08:00
🎥 À peine parti d'Anderlecht, un jeune talent de Neerpede se signale... par un drôle d'auto-but

🎥 À peine parti d'Anderlecht, un jeune talent de Neerpede se signale... par un drôle d'auto-but

07:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/09: Godts - van Brederode - Botaka

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/09: Godts - van Brederode - Botaka

22:00
Habay-la-Neuve enchaîne et écrase l'Union, Mons l'emporte : tous les résultats de D1 ACFF

Habay-la-Neuve enchaîne et écrase l'Union, Mons l'emporte : tous les résultats de D1 ACFF

23:00
Croky Cup : le RWDM s'est fait très peur contre un club de D1 Amateurs, les Francs Borains prennent la porte !

Croky Cup : le RWDM s'est fait très peur contre un club de D1 Amateurs, les Francs Borains prennent la porte !

22:30
Les réunions Wilmots - Harkin, ses erreurs avouées : Pierre Locht balance sur ses derniers mois au Standard

Les réunions Wilmots - Harkin, ses erreurs avouées : Pierre Locht balance sur ses derniers mois au Standard

06/09
Ce serait un drôle de transfert : Besiktas s'intéresse à un grand talent belge

Ce serait un drôle de transfert : Besiktas s'intéresse à un grand talent belge

22:00
Un international néerlandais U21 quitte Maarten Maertens pour la Jupiler Pro League

Un international néerlandais U21 quitte Maarten Maertens pour la Jupiler Pro League

21:20
Les Diables doivent-ils se méfier du Kazakhstan ? "Nous avons étudié la Belgique en détail"

Les Diables doivent-ils se méfier du Kazakhstan ? "Nous avons étudié la Belgique en détail"

21:40
Le Portugal de Roberto Martinez lance idéalement ses qualifications, Cristiano Ronaldo frappe encore

Le Portugal de Roberto Martinez lance idéalement ses qualifications, Cristiano Ronaldo frappe encore

21:00
Kevin De Bruyne donne des nouvelles de Romelu Lukaku

Kevin De Bruyne donne des nouvelles de Romelu Lukaku

20:30
L'Union Saint-Gilloise tient son vétéran pour les U23 : un ancien de Gand et Charleroi aux 24 caps avec le Congo !

L'Union Saint-Gilloise tient son vétéran pour les U23 : un ancien de Gand et Charleroi aux 24 caps avec le Congo !

19:30
Il ne remplacera pas Bertaccini à Saint-Trond : le meilleur buteur de D1B dit clairement non

Il ne remplacera pas Bertaccini à Saint-Trond : le meilleur buteur de D1B dit clairement non

20:00
Garcia promet du changement : quels Diables Rouges en profiteront face au Kazakhstan ?

Garcia promet du changement : quels Diables Rouges en profiteront face au Kazakhstan ?

19:00
1
Anderlecht l'attendait, les Diables vont le faire : une première depuis cinq ans...avec déjà une ombre au tableau

Anderlecht l'attendait, les Diables vont le faire : une première depuis cinq ans...avec déjà une ombre au tableau

18:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 12/09 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 14/09 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved