Prêt pour le match de reprise contre le Standard ? Un milieu de terrain de Bundesliga se relance en Pro League

Photo: © photonews

Dikeni Salifou était lié à Malines depuis plusieurs jours. Son transfert au KV est désormais officiel.

Malines continue de s'activer depuis le départ de Rob Schoofs à l'Union. Hier, le transfert de Matthis Servais (8 buts et 8 assists avec Beveren la saison passée) a été officialisé. Aujourd'hui, le club a confirmé l'arrivée d'un autre milieu de terrain.

Comme pressenti, c'est le Togolais Dikeni Salifou qui renforce l'entrejeu malinois. Le joueur de 22 ans débarque du Werder Brême, il vient de parapher un contrat jusqu'en 2028 derrière les Casernes.

Lire aussi… Le KV Malines ne s'arrête plus et va s'offrir un solide milieu de terrain formé en Bundesliga

Si le club allemand a accepté de le céder après la clôture du mercato en Bundesliga, c'est que Salifou ne rentrait plus dans les plans de l'entraîneur : notamment barré par Senne Lynen, il n'est pas apparu sur la moindre feuille de match depuis le début de la saison.

Une minute jouée en Bundesliga, il y a trois ans

Le garçon sort de deux passages en prêt : d'abord en Serie C italienne avec les espoirs de la Juventus puis à l'Austria Klagenfurt, en première division autrichienne. Deux prêts où il s'était imposé comme titulaire. Salifou veut désormais trouver de la stabilité : "J'ai entendu dire que Malines est un club avec beaucoup de tradition et des supporters chaleureux. Je pense que c'est l'étape idéale pour faire avancer ma carrière".

Le directeur sportif Tom Caluwé partage son enthousiasme : " Avec son mètre 90, Salifou apportera une solide présence à notre milieu de terrain. Dikeni est un milieu de terrain moderne, à la fois fort physiquement et doué techniquement. Il a démontré un grand potentiel et nous sommes convaincus qu'il trouvera l'environnement idéal au KV Malines pour poursuivre son développement. Sa polyvalence et son esprit de gagnant offriront à notre milieu de terrain des options supplémentaires".

Le joueur arrive toutefois légèrement blessé, il n'est donc pas entièrement certain de le voir mobilisé pour le premier match de reprise, un déplacement au Standard prévu vendredi prochain.

