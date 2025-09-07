Solution d'avenir ? Un attaquant prêté par le Standard lance son équipe en Coupe

Le Lierse s'est qualifié sans trembler en Coupe de Belgique. Yann Gboua en a profité pour se montrer.

Comme le RFC Liège et l'Olympic Charleroi, le Lierse continue l'aventure en Coupe de Belgique. Les Lierrois se rendaient au KFC Merelbeke, pensionnaire de D1 amateurs.

Annoncé sur le départ, l'entraîneur Jay Shoffner a décidé d'offrir du temps de jeu à Yann Gboua, qui n'avait été titularisé qu'à une seule reprise en quatre matchs de championnat. L'attaquant de 17 ans est prêté jusqu'en fin de saison par le Standard.

Une occasion de se montrer saisie des deux mains

Buteur à sept reprises en D1 ACFF avec le SL 16, monté à cinq reprises avec le Standard en Europe Playoffs, il s'est d'emblée illustré avec une opportunité en contre-attaque.

Sa deuxième percée a été la bonne : Gboua a fini par ouvrir le score en fin de première mi-temps sur une frappe dans un angle fermé. Autre jeune joueur prêté par un club wallon, Noam Mayoka-Tika a également reçu plus de temps de jeu qu'à Charleroi, manquant l'occasion de faire 0-2 en deuxième période.

Les Anversois ont tout de même fait le break en toute fin de match, avec une action intelligente de Gboua conclue par Dylan Demuynck (88e, 0-2). Le Lierse s'impose donc sans trembler, à l'issue d'une rencontre qui pourrait permettre à Gboua de prendre de plus en plus de place au fil de la saison.