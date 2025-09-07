Wasinski déjà buteur avec le RFC Liège, l'Olympic se rassure contre Braine : tous les résultats de la Coupe de Belgique

Le sixième tour de Coupe de Belgique s'est poursuivi cette après-midi, avec l'entrée en lice de nouveaux clubs de D1B. Cela a notamment souri au RFC Liège et à l'Olympic Charleroi.

Après la défaite des Francs Borains à Nivove hier soir, les clubs francophones de D1B comptaient sur le RFC Liège et l'Olympic Charleroi pour redorer le blason et suivre l'exemple d'Eupen ainsi que de Seraing.

Mission reçue cinq sur cinq pour le RFC Liège, qui s'est baladé face à Gullegem, pensionnaire de D2 amateur. Pour cette rencontre, Gäetan Englebert a aligné plusieurs de ses titulaires, dont la sensation Oumar Diouf, et a également fait débuter Martin Wasinski pour la première fois.

Diouf a poursuivi sur sa lancée en ouvrant le score en fin de premier quart d'heure. Les Sang et Marine ont ensuite fait le break à cinq minutes de la pause via Fadel Gobitaka, bien servi par Simon Paulet (40e, 2-0).

Rocourt fait la fête

Le RFC Liège a enfoncé le clou grâce à Wasinski (buteur pour sa première) dès le début du deuxième acte. Flavio Da Silva a alourdi la marque à l'heure de jeu, mais c'est Damien Mouchamps qui a eu le dernier mot en plantant le but du 5-0 dans la dernière demi-heure. La réduction du score des visiteurs en fin de match n'y changera rien : le RFC Liège s'offre une qualification sans histoire.

L'Olympic Charleroi a également bien débuté face au RCS Brainois (D2 ACFF). Dans un match organisé en dernière minute à la Neuville, les Dogues ont bien commencé. Niklo Dailly a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs pour ouvrir le score après 20 minutes.

Oliver Sarkic a ensuite fait le break en fin de première mi-temps. La réduction du score des Brainois dès la reprise a relancé le suspense dans le deuxième acte. Avec son début de saison compliqué, l'Olympic a douté jusqu'au bout, mais a fini par tuer la rencontre dans les dernières minutes, pour une victoire 3-1.