Il est infatigable : libre, Islam Slimani va s'offrir un énième retour en Europe, à 37 ans

Sans club depuis la fin de son contrat au CR Belouizdad, Islam Slimani se prépare à relever un nouveau défi... en Roumanie. L'attaquant algérien va s'engager avec le CFR Cluj.

Islam Slimani a connu de très nombreux clubs professionnels dans sa carrière. Passé notamment par le Sporting Portugal, Leicester City, Newcastle United, Fenerbahçe, l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais, il avait posé ses valises à Anderlecht en janvier 2023.

Après un passage de six mois chez les Mauves, il avait rejoint le Brésil avant de revenir en Belgique, à Malines, puis à Westerlo. L'attaquant algérien a, au total, participé à 47 rencontres avec des clubs belges, pour un bilan de 14 buts et 6 passes décisives.

C'est en prêt qu'il avait rejoint la Campine, en janvier 2025, en provenance du CR Belouizdad, en Algérie. De retour dans son pays natal, où il est considéré comme une légende par beaucoup, il est désormais sans club depuis une semaine.

Un nouveau défi en Europe pour Islam Slimani

International à 102 reprises (47 buts), Islam Slimani est cependant sur le point de se trouver un nouveau défi, à 37 ans. C'est un nouveau retour en Europe qui se profile pour l'ancien avant-centre des Fennecs, plus sélectionné depuis janvier 2024, qui va s'engager avec le CFR Cluj, selon les informations du journaliste algérien Nabil Djellit.

Il ne s'agit pas d'un "petit" projet pour Islam Slimani, qui doit aider un club historique en Roumanie, qui ne pointe qu'à la 14ᵉ place du classement après sept journées et un bilan de 6/21. En Europe, le CFR Cluj a été éliminé en barrages de la Conference League par le BK Häcken, qui avait éliminé Anderlecht de l'Europa League.