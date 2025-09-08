Ivan Leko n'est pas d'accord : l'ancien coach du Standard prend une grande décision concernant Dante Vanzeir

Dante Vanzeir semblait en bonne voie pour signer en prêt à Westerlo. Ce transfert pourrait cependant finalement ne pas avoir lieu.

Le journaliste Sacha Tavolieri a révélé ce lundi soir que Westerlo faisait pression pour signer Dante Vanzeir. L'objectif des Campinois serrait de conclure le deal dans les dernières heures du mercato.

Des discussions avancées auraient été en cours entre La Gantoise et Westerlo. Il ne restait semble-t-il plus qu’à convaincre le buteur lui-même.



Mais finalement, ce transfert ne devrait pas avoir lieu. L’expert mercato a apporté de nouvelles précisions : Ivan Leko bloquerait le transfert.

Un accord de prêt avec option d’achat avait pourtant été trouvé entre les deux formations. Mais peu importe, le coach est clair : il ne veut pas se séparer de l’ancien Unioniste.

Il s’agit d’un véritable coup dur pour Westerlo qui s’imaginait déjà réaliser un joli coup. À moins qu’un retournement de situation survienne, le dossier semble être au point mort.