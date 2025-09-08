Ivan Leko n'est pas d'accord : l'ancien coach du Standard prend une grande décision concernant Dante Vanzeir

Ivan Leko n'est pas d'accord : l'ancien coach du Standard prend une grande décision concernant Dante Vanzeir
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Dante Vanzeir semblait en bonne voie pour signer en prêt à Westerlo. Ce transfert pourrait cependant finalement ne pas avoir lieu.

Le journaliste Sacha Tavolieri a révélé ce lundi soir que Westerlo faisait pression pour signer Dante Vanzeir. L'objectif des Campinois serrait de conclure le deal dans les dernières heures du mercato.

Des discussions avancées auraient été en cours entre La Gantoise et Westerlo. Il ne restait semble-t-il plus qu’à convaincre le buteur lui-même.

Lire aussi… Un homme politique s'est vu refuser l'accès au match des Diables Rouges à cause... d'un T-shirt pro-palestinien

Mais finalement, ce transfert ne devrait pas avoir lieu. L’expert mercato a apporté de nouvelles précisions : Ivan Leko bloquerait le transfert.

Un accord de prêt avec option d’achat avait pourtant été trouvé entre les deux formations. Mais peu importe, le coach est clair : il ne veut pas se séparer de l’ancien Unioniste.

Il s’agit d’un véritable coup dur pour Westerlo qui s’imaginait déjà réaliser un joli coup. À moins qu’un retournement de situation survienne, le dossier semble être au point mort. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
La Gantoise
Belgique
Dante Vanzeir
Ivan Leko

Plus de news

Un homme politique s'est vu refuser l'accès au match des Diables Rouges à cause... d'un T-shirt pro-palestinien

Un homme politique s'est vu refuser l'accès au match des Diables Rouges à cause... d'un T-shirt pro-palestinien

21:20
2
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/09: Ilic - Diawara - Vanzeir

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/09: Ilic - Diawara - Vanzeir

22:00
OFFICIEL : l'Antwerp recrute un jeune talent congolais

OFFICIEL : l'Antwerp recrute un jeune talent congolais

22:00
Pas de nouvel attaquant, mais un défenseur supplémentaire pourrait arriver à Anderlecht

Pas de nouvel attaquant, mais un défenseur supplémentaire pourrait arriver à Anderlecht

21:40
On l'a déjà écrit, mais pitié : ne retournez pas au Stade Roi Baudouin ! Billet d'humeur

On l'a déjà écrit, mais pitié : ne retournez pas au Stade Roi Baudouin !

15:20
1
Kevin De Bruyne dépasse Eden Hazard et se range derrière l'intouchable Romelu Lukaku chez les Diables

Kevin De Bruyne dépasse Eden Hazard et se range derrière l'intouchable Romelu Lukaku chez les Diables

15:10
"Ses principes semblent solides" : Kevin De Bruyne tire le bilan de la trêve et des six premiers mois sous Rudi Garcia

"Ses principes semblent solides" : Kevin De Bruyne tire le bilan de la trêve et des six premiers mois sous Rudi Garcia

13:30
📷 17 équipes déjà qualifiées pour la Coupe du monde 2026 : voici la projection actuelle des pots

📷 17 équipes déjà qualifiées pour la Coupe du monde 2026 : voici la projection actuelle des pots

13:00
OFFICIEL : le remplaçant de Mahamadou Doumbia à l'Antwerp est connu

OFFICIEL : le remplaçant de Mahamadou Doumbia à l'Antwerp est connu

21:00
Thibaut Courtois multiplie ses investissements en Belgique : il va aider à relancer une boîte de nuit mythique

Thibaut Courtois multiplie ses investissements en Belgique : il va aider à relancer une boîte de nuit mythique

12:20
C'est fait : Andi Zeqiri a trouvé une porte de sortie

C'est fait : Andi Zeqiri a trouvé une porte de sortie

20:20
La Belgique a toujours un "fuoriclasse" : Rudi Garcia a ressuscité Kevin De Bruyne Edito

La Belgique a toujours un "fuoriclasse" : Rudi Garcia a ressuscité Kevin De Bruyne

11:40
Le grand perdant de la semaine chez les Diables ? "À lui de prouver l'étendue de son talent"

Le grand perdant de la semaine chez les Diables ? "À lui de prouver l'étendue de son talent"

10:40
OFFICIEL : un crack brésilien rejoint le RWDM tandis qu'une autre recrue devrait bientôt être annoncée

OFFICIEL : un crack brésilien rejoint le RWDM tandis qu'une autre recrue devrait bientôt être annoncée

20:00
Sur une voie de garage à Westerlo, Sinan Bolat va s'offrir un nouveau (et dernier ?) défi

Sur une voie de garage à Westerlo, Sinan Bolat va s'offrir un nouveau (et dernier ?) défi

19:00
🎥 "Content d'avoir pu montrer ce que je savais faire" : les mots d'Alexis André Jr. après la qualification du RFC Liège

🎥 "Content d'avoir pu montrer ce que je savais faire" : les mots d'Alexis André Jr. après la qualification du RFC Liège

19:30
Et si c'était lui, le remplaçant numéro 1 de Romelu Lukaku ? "Je n'avais jamais joué dos au but, mais j'aime beaucoup"

Et si c'était lui, le remplaçant numéro 1 de Romelu Lukaku ? "Je n'avais jamais joué dos au but, mais j'aime beaucoup"

10:00
1
Choc wallon, piège pour le Standard, tirage clément pour Anderlecht : découvrez le tirage au sort de la Croky Cup

Choc wallon, piège pour le Standard, tirage clément pour Anderlecht : découvrez le tirage au sort de la Croky Cup

18:30
Stoke City a pris sa décision concernant un transfert d'Eric Bocat au Standard en cette fin de mercato

Stoke City a pris sa décision concernant un transfert d'Eric Bocat au Standard en cette fin de mercato

18:20
Un dernier départ au Club de Bruges ? Gustaf Nilsson, lui, a pu prendre sa propre décision

Un dernier départ au Club de Bruges ? Gustaf Nilsson, lui, a pu prendre sa propre décision

17:30
1
Officiel : toujours libre, Massimo Bruno rejoint le côté francophone de la Challenger Pro League

Officiel : toujours libre, Massimo Bruno rejoint le côté francophone de la Challenger Pro League

18:00
C'est très bien parti : pourquoi les Diables Rouges ne sont déjà plus qu'à un souffle de la Coupe du monde 2026

C'est très bien parti : pourquoi les Diables Rouges ne sont déjà plus qu'à un souffle de la Coupe du monde 2026

08:30
Officiel : l'Antwerp perd gros sur le terrain, mais gagne gros financièrement

Officiel : l'Antwerp perd gros sur le terrain, mais gagne gros financièrement

16:30
Comme Vincent Kompany, Eden Hazard pourrait intégrer le Hall of Fame de la Premier League

Comme Vincent Kompany, Eden Hazard pourrait intégrer le Hall of Fame de la Premier League

17:00
Nicolas Raskin s'exprime sur sa situation difficile en club après avoir pris une bouffée d'air avec les Diables Rouges

Nicolas Raskin s'exprime sur sa situation difficile en club après avoir pris une bouffée d'air avec les Diables Rouges

07:00
"Faire ce match au Lotto Park, c'est très symbolique" : la consigne claire de Rudi Garcia qui rend Jeremy Doku décisif

"Faire ce match au Lotto Park, c'est très symbolique" : la consigne claire de Rudi Garcia qui rend Jeremy Doku décisif

07:23
Partir pour jouer, ou profiter une dernière année de son salaire mirobolant ? Divock Origi a pris sa décision finale

Partir pour jouer, ou profiter une dernière année de son salaire mirobolant ? Divock Origi a pris sa décision finale

14:00
Cible manquée à Anderlecht : une offre refusée pour un nouvel attaquant

Cible manquée à Anderlecht : une offre refusée pour un nouvel attaquant

16:00
C'est fait : Marc Wilmots a trouvé le nouveau défenseur central du Standard, en Ouzbékistan !

C'est fait : Marc Wilmots a trouvé le nouveau défenseur central du Standard, en Ouzbékistan !

14:47
Rudi Garcia ne veut pas qu'on relativise : "Une équipe "normale" n'aurait peut-être pas fait ce qu'on a fait"

Rudi Garcia ne veut pas qu'on relativise : "Une équipe "normale" n'aurait peut-être pas fait ce qu'on a fait"

23:50
La tension monte à Anderlecht : Olivier Renard fait de son mieux, mais les options sont très limitées

La tension monte à Anderlecht : Olivier Renard fait de son mieux, mais les options sont très limitées

14:20
Une gifle qui a des conséquences immédiates : le sélectionneur du Kazakhtan démissionne en conférence de presse !

Une gifle qui a des conséquences immédiates : le sélectionneur du Kazakhtan démissionne en conférence de presse !

23:31
Un De Bruyne de gala, un seul joueur en demi-teinte : les notes des Diables Rouges face au Kazakhstan

Un De Bruyne de gala, un seul joueur en demi-teinte : les notes des Diables Rouges face au Kazakhstan

23:00
Deuxième set et 6-0 encore : les Diables offrent un récital contre le Kazakhstan

Deuxième set et 6-0 encore : les Diables offrent un récital contre le Kazakhstan

22:34
🎥 Le football champagne que le Lotto Park attend depuis des années : le chef d'oeuvre des Diables pour ourvir le score

🎥 Le football champagne que le Lotto Park attend depuis des années : le chef d'oeuvre des Diables pour ourvir le score

07/09
1
Il est infatigable : libre, Islam Slimani va s'offrir un énième retour en Europe, à 37 ans

Il est infatigable : libre, Islam Slimani va s'offrir un énième retour en Europe, à 37 ans

12:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 12/09 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 14/09 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved