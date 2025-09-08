OFFICIEL : le remplaçant de Mahamadou Doumbia à l'Antwerp est connu

L'Antwerp a profité du dernier jour du mercato pour attirer un deuxième milieu de terrain. Mahamadou Diawara (20 ans) signe en prêt jusqu'à la fin de la saison en provenance de l'Olympique Lyonnais.

Diawara débarque à l’Antwerp. Le milieu français, formé au PSG et révélé à Lyon, rejoint le Bosuil pour chercher davantage de temps de jeu.

L’Antwerp prend en charge l’intégralité de son salaire et verse environ 250.000 euros pour ce prêt. Une option d’achat fixée à près de 3 millions d’euros accompagne le deal.

Ce transfert doit compenser le départ de Mahamadou Doumbia. Le Malien a été présenté ce lundi à Al-Ittihad, en Arabie saoudite.

Après la grosse vente de Senne Lammens à Manchester United, le club anversois continue de remplir ses caisses. Financièrement, l’été est déjà positif.

Sportivement, il faudra toutefois voir comment l’effectif parviendra à tenir sans Doumbia. Avec Diawara, l’Antwerp mise en tout cas sur une jeune recrue pleine de fraîcheur, désireuse de se montrer en Jupiler Pro League.