OFFICIEL : un crack brésilien rejoint le RWDM tandis qu'une autre recrue devrait bientôt être annoncée

Le RWDM va accueillir deux nouveaux joueurs. Le premier a été officialisé ce lundi soir, dernier jour du mercato en Belgique.

Le Brésilien Huguinho quitte le Botafogo U20 au Brésil pour s'envoler vers l'Europe et rejoindre Molenbeek. Il s'agit d’un milieu défensif âgé de 28 ans et doté d'un grand potentiel.

Il a notamment déjà eu la chance de s'entraîner avec son équipe nationale en équipe A avant d'arriver au RWDM. À Botafogo, il était cependant difficile pour lui de se faire une place en raison de la concurrence. Il a signé sous forme d'un prêt pour une saison.

"Je suis très heureux d'avoir l'opportunité de porter ce maillot. Je suis très enthousiaste et impatient d'être sur le terrain et d'aider mes coéquipiers avec beaucoup d'engagement pour atteindre les objectifs du club," explique le joueur à son arrivée.

Un autre renfort ?

Selon le journaliste Sudinfo Julien Denoël, une autre officialisation devrait avoir prochainement lieu. Il s'agit de celle de Valentin Adamo.

Il évolue au poste d'avant-centre. L’Uruguayen était prêté au Boston River (club de première division dans son pays) jusqu'à présent. Botafogo, club auquel il appartient, a cependant négocié la fin de son aventure dans cette formation afin qu'il signe dans la capitale belge un contrat de 2 ans.