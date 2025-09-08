Pas de nouvel attaquant, mais un défenseur supplémentaire pourrait arriver à Anderlecht

Anderlecht n'en a pas encore fini avec le mercato. Alors que la plupart des supporters espéraient l'arrivée d'un nouvel attaquant, cela ne devrait finalement pas se produire.

Les Mauves veulent se renforcer en défense dans les dernières heures du mercato et ont jeté leur dévolu sur Mihajlo Ilić. Le défenseur central de 22 ans est sous contrat avec Bologne. Transféré du Partizan la saison dernière, il avait aussitôt été prêté à son ancien club serbe pour continuer à gagner de l’expérience.

Selon des sources italiennes, Anderlecht espère rapidement parvenir à un accord. Avec Ilić, le club semble déjà anticiper le mercato d’hiver, qui pourrait voir le départ de Jan-Carlo Simić. Ilić avait déjà figuré sur les radars anderlechtois par le passé.

Pas de nouvel attaquant

Hier, nous écrivions déjà qu’aucun nouvel attaquant n’était attendu. Anderlecht s’était pourtant renseigné sur Danylo Sikan, de Trabzonspor, mais cette piste n’a pas abouti.

La direction a finalement décidé de faire confiance à l’effectif offensif actuel. Sauf grosse surprise de dernière minute, aucun renfort supplémentaire ne viendra renforcer le secteur offensif. Les contraintes financières rendent impossible la venue d’un vrai renfort de poids.

En revanche, un renfort défensif semble bien sur les rails. La défense a déjà été critiquée en ce début de saison. Lucas Hey inspire peu de confiance et Marco Kana est, de formation, plutôt un milieu de terrain.