"Si je suis un emmerdeur ? Je le prends comme un compliment" : Vermant, un nom de famille pas évident à porter à Bruges

Photo: © photonews
Roméo Vermant aurait pu profiter de l'absence de Romelu Lukaku, mais l'attaquant du Club de Bruges était lui aussi blessé lors de cette trêve internationale. Il en a profité pour accorder une longue interview, au cours de laquelle il a évoqué plusieurs sujets, notamment son avenir et sa réputation.

Roméo Vermant est actuellement écarté des terrains en raison d’une petite blessure. La trêve internationale n'est pas si mal tombée pour lui, même s'il aurait pu intégrer le groupe élargi des Diables.

La saison dernière, et surtout en fin d’exercice, l’attaquant a su se mettre en évidence avec les Blauw & Zwart. Même s’il paraît peu probable qu’il atteigne un jour le total de son père Sven, auteur de 414 apparitions sous le maillot brugeois, Roméo s’en rapproche peu à peu.

Lire aussi… "À ce stade de ma carrière, l'Arabie saoudite ne serait pas le bon choix, mais..."

Roméo Vermant n'est pas seulement le "fils de"

Il assure d’ailleurs ne plus être seulement "le fils de", même si son nom attire forcément les comparaisons. "Honnêtement, ça ne me dérange pas. On me demande souvent si cela ne met pas une pression supplémentaire, mais je n’ai jamais connu autre chose. Bien sûr, on me compare toujours un peu à mon père, mais ça ne m’atteint pas", a-t-il déclaré à De Zondag, dans un entretien où il s'est aussi exprimé sur son avenir au Jan Breydel.

Sur le terrain, Vermant assume pleinement sa réputation de joueur agaçant. "On peut me décrire comme on veut, ça m’est égal. Ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain. Je ne suis pas la même personne en dehors. Heureusement d’ailleurs ! Si on dit que je suis un petit emmerdeur, je le prends comme un compliment. Une équipe ne peut pas aligner onze gendres parfaits, sinon ça ne fonctionne pas. Ce rôle, je l’assume avec plaisir."

Quant aux critiques, notamment sur les réseaux sociaux, il a choisi de ne plus leur accorder d’importance. "Quand j’étais plus jeune, je lisais davantage les réactions. Aujourd’hui, j’ai arrêté : ça ne fait que nuire. Tout le monde a droit à son avis, mais un joueur doit s’en détacher. Sinon, on tombe vite dans une spirale négative."

