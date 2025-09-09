📷 Dennis Ayensa est de retour à l'entraînement avec le Standard

📷 Dennis Ayensa est de retour à l'entraînement avec le Standard
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2497

Dennis Ayensa a fait son retour à l'entraînement, comme en témoignent les photos partagées par son club ce mardi matin sur les réseaux sociaux.

L'attaquant allemand est absent depuis le 10 août dernier. Touché en fin de rencontre face au KRC Genk, il a été révélé qu'il souffrait d'"une entorse du ligament latéral externe avec une fracture de la tête du péroné."

Le joueur n'avait pas pu saluer les supporters liégeois avec ses coéquipiers. Il souffrait trop et une intervention devait être immédiate.

Depuis sa blessure, rien ne va plus au Standard. Trois défaites de suite se sont enchaînées. D'abord à l'Union Saint-Gilloise (3-0), ensuite à Sclessin (0-3) contre le Cercle de Bruges et enfin avec le nouveau coach Vincent Euvrard contre l'OH Louvain (1-0).

Il devrait faire son retour avec le Standard après la trêve. Il n'est pas encore certain qu'il soit aligné contre Malines, mais cela semble plausible.

En effet, le Standard affrontera les Malinois à domicile ce vendredi à 20h45. Si Dennis Ayensa ne dispute pas de temps de jeu lors de cette rencontre, il se pourrait bien qu'il revienne pour le match du dimanche 21 septembre à Westerlo.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Dennis Eckert Ayensa

Plus de news

Un 18e pays se qualifie pour la Coupe du Monde 2026

Un 18e pays se qualifie pour la Coupe du Monde 2026

17:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09: Duverne - Zeqiri - Sels - Ilic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09: Duverne - Zeqiri - Sels - Ilic

16:30
OFFICIEL : Andi Zeqiri se lance dans un nouveau défi à l'étranger

OFFICIEL : Andi Zeqiri se lance dans un nouveau défi à l'étranger

15:30
OFFICIEL : un jeune talent défensif débarque pour cinq saisons au KRC Genk

OFFICIEL : un jeune talent défensif débarque pour cinq saisons au KRC Genk

16:30
De quoi satisfaire Ivan Leko ? L'ancien entraîneur du Standard accueille un joueur en toute fin de mercato à La Gantoise

De quoi satisfaire Ivan Leko ? L'ancien entraîneur du Standard accueille un joueur en toute fin de mercato à La Gantoise

16:00
OFFICIEL : Matz Sels connaît son nouvel entraîneur après le limogeage de Nuno Espírito Santo

OFFICIEL : Matz Sels connaît son nouvel entraîneur après le limogeage de Nuno Espírito Santo

15:00
Norman Bassette aurait pu rejoindre Anderlecht cet été : "Il n'était pas question pour moi de revenir sur ma parole"

Norman Bassette aurait pu rejoindre Anderlecht cet été : "Il n'était pas question pour moi de revenir sur ma parole"

14:20
Anderlecht s'est également penché sur un ancien attaquant du... Club de Bruges, qu'il pourrait d'ailleurs encore recruter

Anderlecht s'est également penché sur un ancien attaquant du... Club de Bruges, qu'il pourrait d'ailleurs encore recruter

13:30
Accord trouvé : Domenico Tedesco bientôt lancé dans une nouvelle aventure ?

Accord trouvé : Domenico Tedesco bientôt lancé dans une nouvelle aventure ?

14:00
1
Foket, Ashimeru, Flips, Rits... : voici pourquoi Anderlecht n'arrive pas à s'en séparer

Foket, Ashimeru, Flips, Rits... : voici pourquoi Anderlecht n'arrive pas à s'en séparer

13:00
Le RSC Anderlecht va-t-il être remis à flots... par le Qatar ? Il y a peu de chances

Le RSC Anderlecht va-t-il être remis à flots... par le Qatar ? Il y a peu de chances

12:30
1
Pas de transfert au Standard : second échec en fin de mercato, en voici les raisons

Pas de transfert au Standard : second échec en fin de mercato, en voici les raisons

08:00
Une prolongation de contrat malgré tout ? Comment Mario Stroeykens peut résoudre le problème d'Anderlecht

Une prolongation de contrat malgré tout ? Comment Mario Stroeykens peut résoudre le problème d'Anderlecht

11:40
Ce grand talent belge va-t-il enfin lancer sa carrière... en Turquie ?

Ce grand talent belge va-t-il enfin lancer sa carrière... en Turquie ?

12:00
🎥 La magie de la Coupe : la belle réaction de Tubize-Braine découvrant qu'ils jouent l'Union Saint-Gilloise

🎥 La magie de la Coupe : la belle réaction de Tubize-Braine découvrant qu'ils jouent l'Union Saint-Gilloise

11:00
Rudi Garcia souligne "un problème" en Belgique au niveau de la formation

Rudi Garcia souligne "un problème" en Belgique au niveau de la formation

11:20
"Quand j'ai entendu le salaire proposé, j'ai éclaté de rire" : Matteo Dams explique son départ pour l'Arabie Saoudite

"Quand j'ai entendu le salaire proposé, j'ai éclaté de rire" : Matteo Dams explique son départ pour l'Arabie Saoudite

10:30
Marc Coucke n'a pas fait ça par hasard : voilà pourquoi il est apparu aux côtés de Michael Verschueren au Lotto Park

Marc Coucke n'a pas fait ça par hasard : voilà pourquoi il est apparu aux côtés de Michael Verschueren au Lotto Park

09:20
1
Le RFC Liège se renforce avec un jeune attaquant très prometteur

Le RFC Liège se renforce avec un jeune attaquant très prometteur

09:40
Après Fenerbahçe, Domenico Tedesco est cité en Angleterre (et ça ne plaira pas à un Diable Rouge)

Après Fenerbahçe, Domenico Tedesco est cité en Angleterre (et ça ne plaira pas à un Diable Rouge)

10:00
Départ de dernière minute à Charleroi

Départ de dernière minute à Charleroi

09:00
Énorme frayeur pour l'Italie qui évite le pire dans un match absolument fou

Énorme frayeur pour l'Italie qui évite le pire dans un match absolument fou

08:30
La RAAL prolonge l'un de ses attaquants, formé à Anderlecht

La RAAL prolonge l'un de ses attaquants, formé à Anderlecht

07:40
Officiel : Anderlecht a annoncé son dernier transfert dans les derniers instants du mercato

Officiel : Anderlecht a annoncé son dernier transfert dans les derniers instants du mercato

07:20
Le RWDM Brussels en passe d'intégrer un autre réseau multi-clubs ?

Le RWDM Brussels en passe d'intégrer un autre réseau multi-clubs ?

07:00
Roméo Lavia voit enfin le bout du tunnel

Roméo Lavia voit enfin le bout du tunnel

06:30
C'est fait : Andi Zeqiri a trouvé une porte de sortie

C'est fait : Andi Zeqiri a trouvé une porte de sortie

20:20
Il ne jouerait pas avec les Diables mais est déjà un héros en Grèce : Konstantinos Karetsas a fait le bon choix

Il ne jouerait pas avec les Diables mais est déjà un héros en Grèce : Konstantinos Karetsas a fait le bon choix

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/09: Ilic - Diawara - Vanzeir

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/09: Ilic - Diawara - Vanzeir

22:00
OFFICIEL : l'Antwerp recrute un jeune talent congolais

OFFICIEL : l'Antwerp recrute un jeune talent congolais

22:00
Les Diables Rouges gagnants et perdants de cette trêve internationale

Les Diables Rouges gagnants et perdants de cette trêve internationale

22:30
Pas de nouvel attaquant, mais un défenseur supplémentaire pourrait arriver à Anderlecht

Pas de nouvel attaquant, mais un défenseur supplémentaire pourrait arriver à Anderlecht

21:40
OFFICIEL : le remplaçant de Mahamadou Doumbia à l'Antwerp est connu

OFFICIEL : le remplaçant de Mahamadou Doumbia à l'Antwerp est connu

21:00
Un homme politique s'est vu refuser l'accès au match des Diables Rouges à cause... d'un T-shirt pro-palestinien

Un homme politique s'est vu refuser l'accès au match des Diables Rouges à cause... d'un T-shirt pro-palestinien

21:20
2
Ivan Leko n'est pas d'accord : l'ancien coach du Standard prend une grande décision concernant Dante Vanzeir

Ivan Leko n'est pas d'accord : l'ancien coach du Standard prend une grande décision concernant Dante Vanzeir

20:40
Stoke City a pris sa décision concernant un transfert d'Eric Bocat au Standard en cette fin de mercato

Stoke City a pris sa décision concernant un transfert d'Eric Bocat au Standard en cette fin de mercato

18:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 12/09 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 14/09 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved