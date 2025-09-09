📷 Dennis Ayensa est de retour à l'entraînement avec le Standard

Dennis Ayensa a fait son retour à l'entraînement, comme en témoignent les photos partagées par son club ce mardi matin sur les réseaux sociaux.

L'attaquant allemand est absent depuis le 10 août dernier. Touché en fin de rencontre face au KRC Genk, il a été révélé qu'il souffrait d'"une entorse du ligament latéral externe avec une fracture de la tête du péroné."

Le joueur n'avait pas pu saluer les supporters liégeois avec ses coéquipiers. Il souffrait trop et une intervention devait être immédiate.

Depuis sa blessure, rien ne va plus au Standard. Trois défaites de suite se sont enchaînées. D'abord à l'Union Saint-Gilloise (3-0), ensuite à Sclessin (0-3) contre le Cercle de Bruges et enfin avec le nouveau coach Vincent Euvrard contre l'OH Louvain (1-0).

Il devrait faire son retour avec le Standard après la trêve. Il n'est pas encore certain qu'il soit aligné contre Malines, mais cela semble plausible.

En effet, le Standard affrontera les Malinois à domicile ce vendredi à 20h45. Si Dennis Ayensa ne dispute pas de temps de jeu lors de cette rencontre, il se pourrait bien qu'il revienne pour le match du dimanche 21 septembre à Westerlo.