De quoi satisfaire Ivan Leko ? L'ancien entraîneur du Standard accueille un joueur en toute fin de mercato à La Gantoise

La Gantoise a bouclé son mercato estival avec l'arrivée de Jean-Kévin Duverne. L'international haïtien de 28 ans est prêté par le FC Nantes jusqu'à la fin de la saison.

Jean-Kévin Duverne a débuté sa carrière professionnelle au RC Lens, où il s’est imposé très jeune en équipe première et a disputé plus de 100 matchs en Ligue 2. Il a ensuite rejoint le Stade Brestois, où il a été un pilier durant quatre saisons avec plus de 140 rencontres au compteur, dont plusieurs en tant que capitaine.

Ce défenseur central droitier est réputé pour sa polyvalence. À Brest, il a régulièrement évolué sur le flanc gauche et pouvait également dépanner comme arrière droit. En 2023, Duverne a signé au FC Nantes avant d’être prêté, en janvier 2025, au KV Courtrai. Là, il s’est distingué en 13 matchs, inscrivant 4 buts et délivrant 2 passes décisives.

Ivan Leko explique les qualités de la nouvelle recrue : "Duverne est un joueur qui allie vitesse et puissance. La saison passée, il a montré qu’il pouvait aussi peser offensivement, même en tant que défenseur, grâce à ses buts et ses assists. Son expérience, notamment en Belgique, est un atout."

Mesurant 1,86 m, le défenseur est actuellement en sélection avec Haïti pour les qualifications au Mondial. Après le match face au Costa Rica, le mercredi 10 septembre, il rejoindra les Buffalos.

Le directeur opérationnel Kjeld Fort ajoute : "Avec Skoras, nous avons recruté un joueur polyvalent offensivement. Avec Duverne, nous renforçons la polyvalence dans le secteur défensif. Sa taille, sa puissance et sa vitesse apportent un vrai plus athlétique à notre arrière-garde."