Foket, Ashimeru, Flips, Rits... : voici pourquoi Anderlecht n'arrive pas à s'en séparer

Anderlecht se retrouve avec plusieurs joueurs qui, cette saison, ne joueront probablement plus, mais qui n'ont aucune envie de partir. D'une certaine manière, cela peut se comprendre : les propositions reçues étaient très loin de ce qu'ils gagnent à Anderlecht.

Beaucoup de supporters jugeront sans doute honteux que certains restent uniquement pour l’argent. Mais, honnêtement, accepteriez-vous un autre emploi si cela signifiait renoncer à la moitié de votre salaire ? Cette situation, Anderlecht l’a provoquée en recrutant les mauvais profils ou en distribuant des contrats trop longs.

NAC n’a d’ailleurs pas pu répondre aux exigences salariales de Rits

Prenez Alexis Flips. Le Français est sous contrat avec Anderlecht depuis deux ans, mais il a très peu joué. Et il dispose encore d’un gros contrat jusqu’en 2028. Thomas Foket et Majeed Ashimeru, eux, sont liés jusqu’en 2027. Ce dernier a même bénéficié d’une revalorisation de contrat l’an passé.

Le contrat de Mats Rits – qui intéressait bel et bien NAC – court jusqu’à la fin de la saison. Aux Pays-Bas, il gagnerait une misère par rapport à ce qu’il touche chez les Mauves. À 32 ans, il n’a pas l’intention de perdre autant, surtout si, ensuite, il doit négocier avec un autre club, où de toute façon son salaire serait revu à la baisse.

Jesper Fredberg n’est pas irréprochable non plus

Olivier Renard a bien essayé de les refourguer, mais il était coincé par les conditions offertes à ces joueurs par ses prédécesseurs. Ce n’est donc pas uniquement la faute de Renard. Jesper Fredberg a autant de responsabilités, compte tenu des contrats qu’il a lui-même distribués.

Dans un noyau de 35 joueurs, ces quatre-là ne joueront plus. Ils devront entretenir leur condition à Neerpede sans disputer de matches. Peut-être de temps en temps une rencontre amicale qu’Anderlecht organisera pour leur donner un peu de rythme. Mais même avec les RSCA Futures, seul l’un d’entre eux pourrait être aligné.

Ces derniers n’ont en effet pas encore de "designated player " – un joueur de plus de 23 ans – et l’un des quatre pourrait remplir ce rôle. Les trois autres devront simplement continuer à être payés, à moins qu’Anderlecht ne trouve une solution tombée du ciel. Mais avec les conditions contractuelles actuelles, cela semble extrêmement compliqué.