Foket, Ashimeru, Flips, Rits... : voici pourquoi Anderlecht n'arrive pas à s'en séparer

Foket, Ashimeru, Flips, Rits... : voici pourquoi Anderlecht n'arrive pas à s'en séparer
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Anderlecht se retrouve avec plusieurs joueurs qui, cette saison, ne joueront probablement plus, mais qui n'ont aucune envie de partir. D'une certaine manière, cela peut se comprendre : les propositions reçues étaient très loin de ce qu'ils gagnent à Anderlecht.

Beaucoup de supporters jugeront sans doute honteux que certains restent uniquement pour l’argent. Mais, honnêtement, accepteriez-vous un autre emploi si cela signifiait renoncer à la moitié de votre salaire ? Cette situation, Anderlecht l’a provoquée en recrutant les mauvais profils ou en distribuant des contrats trop longs.

NAC n’a d’ailleurs pas pu répondre aux exigences salariales de Rits

Prenez Alexis Flips. Le Français est sous contrat avec Anderlecht depuis deux ans, mais il a très peu joué. Et il dispose encore d’un gros contrat jusqu’en 2028. Thomas Foket et Majeed Ashimeru, eux, sont liés jusqu’en 2027. Ce dernier a même bénéficié d’une revalorisation de contrat l’an passé.

Le contrat de Mats Rits – qui intéressait bel et bien NAC – court jusqu’à la fin de la saison. Aux Pays-Bas, il gagnerait une misère par rapport à ce qu’il touche chez les Mauves. À 32 ans, il n’a pas l’intention de perdre autant, surtout si, ensuite, il doit négocier avec un autre club, où de toute façon son salaire serait revu à la baisse.

Jesper Fredberg n’est pas irréprochable non plus

Olivier Renard a bien essayé de les refourguer, mais il était coincé par les conditions offertes à ces joueurs par ses prédécesseurs. Ce n’est donc pas uniquement la faute de Renard. Jesper Fredberg a autant de responsabilités, compte tenu des contrats qu’il a lui-même distribués.

Dans un noyau de 35 joueurs, ces quatre-là ne joueront plus. Ils devront entretenir leur condition à Neerpede sans disputer de matches. Peut-être de temps en temps une rencontre amicale qu’Anderlecht organisera pour leur donner un peu de rythme. Mais même avec les RSCA Futures, seul l’un d’entre eux pourrait être aligné.

Ces derniers n’ont en effet pas encore de "designated player " – un joueur de plus de 23 ans – et l’un des quatre pourrait remplir ce rôle. Les trois autres devront simplement continuer à être payés, à moins qu’Anderlecht ne trouve une solution tombée du ciel. Mais avec les conditions contractuelles actuelles, cela semble extrêmement compliqué.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Anderlecht
Belgique
Thomas Foket

Plus de news

OFFICIEL : Matz Sels connaît son nouvel entraîneur après le limogeage de Nuno Espírito Santo

OFFICIEL : Matz Sels connaît son nouvel entraîneur après le limogeage de Nuno Espírito Santo

15:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09: Sels - Postecoglou - Dwomoh

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09: Sels - Postecoglou - Dwomoh

15:00
Norman Bassette aurait pu rejoindre Anderlecht cet été : "Il n'était pas question pour moi de revenir sur ma parole"

Norman Bassette aurait pu rejoindre Anderlecht cet été : "Il n'était pas question pour moi de revenir sur ma parole"

14:20
Le RSC Anderlecht va-t-il être remis à flots... par le Qatar ? Il y a peu de chances

Le RSC Anderlecht va-t-il être remis à flots... par le Qatar ? Il y a peu de chances

12:30
Une prolongation de contrat malgré tout ? Comment Mario Stroeykens peut résoudre le problème d'Anderlecht

Une prolongation de contrat malgré tout ? Comment Mario Stroeykens peut résoudre le problème d'Anderlecht

11:40
Accord trouvé : Domenico Tedesco bientôt lancé dans une nouvelle aventure ?

Accord trouvé : Domenico Tedesco bientôt lancé dans une nouvelle aventure ?

14:00
1
Anderlecht s'est également penché sur un ancien attaquant du... Club de Bruges, qu'il pourrait d'ailleurs encore recruter

Anderlecht s'est également penché sur un ancien attaquant du... Club de Bruges, qu'il pourrait d'ailleurs encore recruter

13:30
Rudi Garcia souligne "un problème" en Belgique au niveau de la formation

Rudi Garcia souligne "un problème" en Belgique au niveau de la formation

11:20
Après Fenerbahçe, Domenico Tedesco est cité en Angleterre (et ça ne plaira pas à un Diable Rouge)

Après Fenerbahçe, Domenico Tedesco est cité en Angleterre (et ça ne plaira pas à un Diable Rouge)

10:00
Marc Coucke n'a pas fait ça par hasard : voilà pourquoi il est apparu aux côtés de Michael Verschueren au Lotto Park

Marc Coucke n'a pas fait ça par hasard : voilà pourquoi il est apparu aux côtés de Michael Verschueren au Lotto Park

09:20
1
Officiel : Anderlecht a annoncé son dernier transfert dans les derniers instants du mercato

Officiel : Anderlecht a annoncé son dernier transfert dans les derniers instants du mercato

07:20
Ce grand talent belge va-t-il enfin lancer sa carrière... en Turquie ?

Ce grand talent belge va-t-il enfin lancer sa carrière... en Turquie ?

12:00
🎥 La magie de la Coupe : la belle réaction de Tubize-Braine découvrant qu'ils jouent l'Union Saint-Gilloise

🎥 La magie de la Coupe : la belle réaction de Tubize-Braine découvrant qu'ils jouent l'Union Saint-Gilloise

11:00
"Quand j'ai entendu le salaire proposé, j'ai éclaté de rire" : Matteo Dams explique son départ pour l'Arabie Saoudite

"Quand j'ai entendu le salaire proposé, j'ai éclaté de rire" : Matteo Dams explique son départ pour l'Arabie Saoudite

10:30
Le RFC Liège se renforce avec un jeune attaquant très prometteur

Le RFC Liège se renforce avec un jeune attaquant très prometteur

09:40
Départ de dernière minute à Charleroi

Départ de dernière minute à Charleroi

09:00
Énorme frayeur pour l'Italie qui évite le pire dans un match absolument fou

Énorme frayeur pour l'Italie qui évite le pire dans un match absolument fou

08:30
Pas de transfert au Standard : second échec en fin de mercato, en voici les raisons

Pas de transfert au Standard : second échec en fin de mercato, en voici les raisons

08:00
La RAAL prolonge l'un de ses attaquants, formé à Anderlecht

La RAAL prolonge l'un de ses attaquants, formé à Anderlecht

07:40
Le RWDM Brussels en passe d'intégrer un autre réseau multi-clubs ?

Le RWDM Brussels en passe d'intégrer un autre réseau multi-clubs ?

07:00
Les Diables Rouges gagnants et perdants de cette trêve internationale

Les Diables Rouges gagnants et perdants de cette trêve internationale

22:30
Il ne jouerait pas avec les Diables mais est déjà un héros en Grèce : Konstantinos Karetsas a fait le bon choix

Il ne jouerait pas avec les Diables mais est déjà un héros en Grèce : Konstantinos Karetsas a fait le bon choix

23:00
Roméo Lavia voit enfin le bout du tunnel

Roméo Lavia voit enfin le bout du tunnel

06:30
Un homme politique s'est vu refuser l'accès au match des Diables Rouges à cause... d'un T-shirt pro-palestinien

Un homme politique s'est vu refuser l'accès au match des Diables Rouges à cause... d'un T-shirt pro-palestinien

21:20
2
Pas de nouvel attaquant, mais un défenseur supplémentaire pourrait arriver à Anderlecht

Pas de nouvel attaquant, mais un défenseur supplémentaire pourrait arriver à Anderlecht

21:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/09: Ilic - Diawara - Vanzeir

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/09: Ilic - Diawara - Vanzeir

22:00
Ivan Leko n'est pas d'accord : l'ancien coach du Standard prend une grande décision concernant Dante Vanzeir

Ivan Leko n'est pas d'accord : l'ancien coach du Standard prend une grande décision concernant Dante Vanzeir

20:40
OFFICIEL : l'Antwerp recrute un jeune talent congolais

OFFICIEL : l'Antwerp recrute un jeune talent congolais

22:00
OFFICIEL : le remplaçant de Mahamadou Doumbia à l'Antwerp est connu

OFFICIEL : le remplaçant de Mahamadou Doumbia à l'Antwerp est connu

21:00
C'est fait : Andi Zeqiri a trouvé une porte de sortie

C'est fait : Andi Zeqiri a trouvé une porte de sortie

20:20
OFFICIEL : un crack brésilien rejoint le RWDM tandis qu'une autre recrue devrait bientôt être annoncée

OFFICIEL : un crack brésilien rejoint le RWDM tandis qu'une autre recrue devrait bientôt être annoncée

20:00
Sur une voie de garage à Westerlo, Sinan Bolat va s'offrir un nouveau (et dernier ?) défi

Sur une voie de garage à Westerlo, Sinan Bolat va s'offrir un nouveau (et dernier ?) défi

19:00
Choc wallon, piège pour le Standard, tirage clément pour Anderlecht : découvrez le tirage au sort de la Croky Cup

Choc wallon, piège pour le Standard, tirage clément pour Anderlecht : découvrez le tirage au sort de la Croky Cup

18:30
🎥 "Content d'avoir pu montrer ce que je savais faire" : les mots d'Alexis André Jr. après la qualification du RFC Liège

🎥 "Content d'avoir pu montrer ce que je savais faire" : les mots d'Alexis André Jr. après la qualification du RFC Liège

19:30
La tension monte à Anderlecht : Olivier Renard fait de son mieux, mais les options sont très limitées

La tension monte à Anderlecht : Olivier Renard fait de son mieux, mais les options sont très limitées

08/09
Stoke City a pris sa décision concernant un transfert d'Eric Bocat au Standard en cette fin de mercato

Stoke City a pris sa décision concernant un transfert d'Eric Bocat au Standard en cette fin de mercato

18:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 12/09 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 14/09 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved