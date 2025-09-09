Le RWDM Brussels en passe d'intégrer un autre réseau multi-clubs ?

Le RWDM Brussels en passe d'intégrer un autre réseau multi-clubs ?
En coulisses, John Textor prépare le rachat de Botafogo. L'Américain veut reprendre la main sur le club, après ses difficultés à Lyon et son retrait d'Eagle Football.

Selon les médias brésiliens, Textor négocie à ce sujet avec Evangelos Marinakis, le propriétaire grec de Nottingham Forest et de l’Olympiacos. Un investissement d’environ 100 millions d’euros serait nécessaire.

Si l’accord se concrétise, cela aura également des conséquences pour le RWDM. Le club bruxellois, actuellement détenu par Textor via Eagle Football, basculerait alors dans le réseau multi-clubs de Marinakis.

Un avenir incertain pour le RWDM

Cette structure regroupe déjà Nottingham Forest, l’Olympiacos et Rio Ave. Le RWDM se retrouverait donc intégré dans un nouveau réseau, avec possiblement d’autres orientations en matière de politique sportive et de transferts.

Pour les Bruxellois, cela pourrait représenter à la fois des opportunités et des risques : davantage de moyens financiers et un réseau élargi, mais aussi une incertitude quant aux priorités sportives.

Tout dépendra de l’issue des négociations. Si l’accord est conclu, le RWDM trouvera une nouvelle place dans le puzzle international du football de Marinakis. Dans le cas contraire, l’avenir du club sous Textor restera flou.

RWDM Brussels

