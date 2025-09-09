Marc Coucke n'a pas fait ça par hasard : voilà pourquoi il est apparu aux côtés de Michael Verschueren au Lotto Park

Marc Coucke n'a pas fait ça par hasard : voilà pourquoi il est apparu aux côtés de Michael Verschueren au Lotto Park
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4290

Image marquante lors de Belgique-Kazakhstan : Marc Coucke a été aperçu en tribunes du Lotto Park aux côtés de Michael Verschueren, qu'on annonce à la présidence du RSCA. Un message clair et intentionnel.

Cette présence commune au Lotto Park, au vu et au su de caméras qui n'allaient évidemment pas en rater une miette, n'était pas un hasard. Après la démission de Wouter Vandenhaute, Coucke souhaitait de cette façon envoyer un message aux supporters, affirme Het Laatste Nieuws.

Michael Verschueren, fils de "Mister" Michel Verschueren, ancien dirigeant emblématique du Sporting, est en effet pointé comme l'un des candidats les plus plausibles pour succéder à Vandenhaute à la présidence du club. 

Marc Coucke est spécialiste du non-verbal : lors de la finale de la Coupe contre l'Antwerp, il avait déjà invité Verschueren à un repas et les deux hommes étaient apparus ensemble face aux supporters. Ils sont très proches, et Michael Verschueren garde une bonne image auprès du public grâce à son nom de famille et son ADN indéniablement Mauve & Blanc.

Michael Verschueren a travaillé à Anderlecht sous Coucke de 2018 à 2020, en tant que directeur sportif puis directeur financier. Il avait cependant quitté l'organigramme suite à l'arrivée de Vandenhaute, et finissait même par vendre ses actions et quitté le CA en 2023, mécontent de la gestion du club par son nouveau président.

Reste désormais à voir ce qu'il adviendrait d'Olivier Renard si Michael Verschueren devient bel et bien président du RSCA, ce qui ne peut pas se faire tout de suite. En effet, Verschueren n'était pas ravi de l'arrivée d'Olivier Renard, évoqué dans l'Opération Mains Propres, au poste de directeur sportif. La position de Renard, déjà fragilisée par un mercato en demi-teinte, sera-t-elle en danger ? 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Une prolongation de contrat malgré tout ? Comment Mario Stroeykens peut résoudre le problème d'Anderlecht

Une prolongation de contrat malgré tout ? Comment Mario Stroeykens peut résoudre le problème d'Anderlecht

11:40
Rudi Garcia souligne "un problème" en Belgique au niveau de la formation

Rudi Garcia souligne "un problème" en Belgique au niveau de la formation

11:20
Officiel : Anderlecht a annoncé son dernier transfert dans les derniers instants du mercato

Officiel : Anderlecht a annoncé son dernier transfert dans les derniers instants du mercato

07:20
🎥 La magie de la Coupe : la belle réaction de Tubize-Braine découvrant qu'ils jouent l'Union Saint-Gilloise

🎥 La magie de la Coupe : la belle réaction de Tubize-Braine découvrant qu'ils jouent l'Union Saint-Gilloise

11:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09: Soelle Soelle - Rogelj - Ilic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09: Soelle Soelle - Rogelj - Ilic

09:40
"Quand j'ai entendu le salaire proposé, j'ai éclaté de rire" : Matteo Dams explique son départ pour l'Arabie Saoudite

"Quand j'ai entendu le salaire proposé, j'ai éclaté de rire" : Matteo Dams explique son départ pour l'Arabie Saoudite

10:30
Après Fenerbahçe, Domenico Tedesco est cité en Angleterre (et ça ne plaira pas à un Diable Rouge)

Après Fenerbahçe, Domenico Tedesco est cité en Angleterre (et ça ne plaira pas à un Diable Rouge)

10:00
Départ de dernière minute à Charleroi

Départ de dernière minute à Charleroi

09:00
Le RFC Liège se renforce avec un jeune attaquant très prometteur

Le RFC Liège se renforce avec un jeune attaquant très prometteur

09:40
Pas de transfert au Standard : second échec en fin de mercato, en voici les raisons

Pas de transfert au Standard : second échec en fin de mercato, en voici les raisons

08:00
Énorme frayeur pour l'Italie qui évite le pire dans un match absolument fou

Énorme frayeur pour l'Italie qui évite le pire dans un match absolument fou

08:30
La RAAL prolonge l'un de ses attaquants, formé à Anderlecht

La RAAL prolonge l'un de ses attaquants, formé à Anderlecht

07:40
Le RWDM Brussels en passe d'intégrer un autre réseau multi-clubs ?

Le RWDM Brussels en passe d'intégrer un autre réseau multi-clubs ?

07:00
Roméo Lavia voit enfin le bout du tunnel

Roméo Lavia voit enfin le bout du tunnel

06:30
Pas de nouvel attaquant, mais un défenseur supplémentaire pourrait arriver à Anderlecht

Pas de nouvel attaquant, mais un défenseur supplémentaire pourrait arriver à Anderlecht

21:40
Il ne jouerait pas avec les Diables mais est déjà un héros en Grèce : Konstantinos Karetsas a fait le bon choix

Il ne jouerait pas avec les Diables mais est déjà un héros en Grèce : Konstantinos Karetsas a fait le bon choix

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/09: Ilic - Diawara - Vanzeir

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/09: Ilic - Diawara - Vanzeir

22:00
OFFICIEL : l'Antwerp recrute un jeune talent congolais

OFFICIEL : l'Antwerp recrute un jeune talent congolais

22:00
Les Diables Rouges gagnants et perdants de cette trêve internationale

Les Diables Rouges gagnants et perdants de cette trêve internationale

22:30
OFFICIEL : le remplaçant de Mahamadou Doumbia à l'Antwerp est connu

OFFICIEL : le remplaçant de Mahamadou Doumbia à l'Antwerp est connu

21:00
Un homme politique s'est vu refuser l'accès au match des Diables Rouges à cause... d'un T-shirt pro-palestinien

Un homme politique s'est vu refuser l'accès au match des Diables Rouges à cause... d'un T-shirt pro-palestinien

21:20
2
C'est fait : Andi Zeqiri a trouvé une porte de sortie

C'est fait : Andi Zeqiri a trouvé une porte de sortie

20:20
Ivan Leko n'est pas d'accord : l'ancien coach du Standard prend une grande décision concernant Dante Vanzeir

Ivan Leko n'est pas d'accord : l'ancien coach du Standard prend une grande décision concernant Dante Vanzeir

20:40
OFFICIEL : un crack brésilien rejoint le RWDM tandis qu'une autre recrue devrait bientôt être annoncée

OFFICIEL : un crack brésilien rejoint le RWDM tandis qu'une autre recrue devrait bientôt être annoncée

20:00
Sur une voie de garage à Westerlo, Sinan Bolat va s'offrir un nouveau (et dernier ?) défi

Sur une voie de garage à Westerlo, Sinan Bolat va s'offrir un nouveau (et dernier ?) défi

19:00
🎥 "Content d'avoir pu montrer ce que je savais faire" : les mots d'Alexis André Jr. après la qualification du RFC Liège

🎥 "Content d'avoir pu montrer ce que je savais faire" : les mots d'Alexis André Jr. après la qualification du RFC Liège

19:30
Choc wallon, piège pour le Standard, tirage clément pour Anderlecht : découvrez le tirage au sort de la Croky Cup

Choc wallon, piège pour le Standard, tirage clément pour Anderlecht : découvrez le tirage au sort de la Croky Cup

18:30
La tension monte à Anderlecht : Olivier Renard fait de son mieux, mais les options sont très limitées

La tension monte à Anderlecht : Olivier Renard fait de son mieux, mais les options sont très limitées

14:20
Stoke City a pris sa décision concernant un transfert d'Eric Bocat au Standard en cette fin de mercato

Stoke City a pris sa décision concernant un transfert d'Eric Bocat au Standard en cette fin de mercato

18:20
Cible manquée à Anderlecht : une offre refusée pour un nouvel attaquant

Cible manquée à Anderlecht : une offre refusée pour un nouvel attaquant

16:00
Un dernier départ au Club de Bruges ? Gustaf Nilsson, lui, a pu prendre sa propre décision

Un dernier départ au Club de Bruges ? Gustaf Nilsson, lui, a pu prendre sa propre décision

17:30
1
Officiel : toujours libre, Massimo Bruno rejoint le côté francophone de la Challenger Pro League

Officiel : toujours libre, Massimo Bruno rejoint le côté francophone de la Challenger Pro League

18:00
Officiel : l'Antwerp perd gros sur le terrain, mais gagne gros financièrement

Officiel : l'Antwerp perd gros sur le terrain, mais gagne gros financièrement

16:30
Comme Vincent Kompany, Eden Hazard pourrait intégrer le Hall of Fame de la Premier League

Comme Vincent Kompany, Eden Hazard pourrait intégrer le Hall of Fame de la Premier League

17:00
C'est fait : Marc Wilmots a trouvé le nouveau défenseur central du Standard, en Ouzbékistan !

C'est fait : Marc Wilmots a trouvé le nouveau défenseur central du Standard, en Ouzbékistan !

14:47
On l'a déjà écrit, mais pitié : ne retournez pas au Stade Roi Baudouin ! Billet d'humeur

On l'a déjà écrit, mais pitié : ne retournez pas au Stade Roi Baudouin !

15:20
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 12/09 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 14/09 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved