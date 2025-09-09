Marc Coucke n'a pas fait ça par hasard : voilà pourquoi il est apparu aux côtés de Michael Verschueren au Lotto Park

Image marquante lors de Belgique-Kazakhstan : Marc Coucke a été aperçu en tribunes du Lotto Park aux côtés de Michael Verschueren, qu'on annonce à la présidence du RSCA. Un message clair et intentionnel.

Cette présence commune au Lotto Park, au vu et au su de caméras qui n'allaient évidemment pas en rater une miette, n'était pas un hasard. Après la démission de Wouter Vandenhaute, Coucke souhaitait de cette façon envoyer un message aux supporters, affirme Het Laatste Nieuws.

Michael Verschueren, fils de "Mister" Michel Verschueren, ancien dirigeant emblématique du Sporting, est en effet pointé comme l'un des candidats les plus plausibles pour succéder à Vandenhaute à la présidence du club.

Marc Coucke est spécialiste du non-verbal : lors de la finale de la Coupe contre l'Antwerp, il avait déjà invité Verschueren à un repas et les deux hommes étaient apparus ensemble face aux supporters. Ils sont très proches, et Michael Verschueren garde une bonne image auprès du public grâce à son nom de famille et son ADN indéniablement Mauve & Blanc.

Michael Verschueren a travaillé à Anderlecht sous Coucke de 2018 à 2020, en tant que directeur sportif puis directeur financier. Il avait cependant quitté l'organigramme suite à l'arrivée de Vandenhaute, et finissait même par vendre ses actions et quitté le CA en 2023, mécontent de la gestion du club par son nouveau président.

Reste désormais à voir ce qu'il adviendrait d'Olivier Renard si Michael Verschueren devient bel et bien président du RSCA, ce qui ne peut pas se faire tout de suite. En effet, Verschueren n'était pas ravi de l'arrivée d'Olivier Renard, évoqué dans l'Opération Mains Propres, au poste de directeur sportif. La position de Renard, déjà fragilisée par un mercato en demi-teinte, sera-t-elle en danger ?