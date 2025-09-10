Aussi officiel qu'inattendu : Anderlecht touche le jackpot pour Jan-Carlo Simic !

Photo: © photonews

Jan-Carlo Simic a bel et bien signé en Arabie Saoudite. Le transfert est désormais effectif et rapporte gros aux Mauves.

Après n'avoir réussi à vendre que Kasper Dolberg, Louis Patris et Théo Leoni dans ce mercato estival, voici qu'Anderlecht touche plus d'argent pour Jan-Carlo Simic que les 12,25 millions pour les trois joueurs mentionnés.

Comme annoncé hier soir, Jan-Carlo Simic va en effet donner un fameux coup de boost à la trésorerie mauve. Son transfert à Al Ittihad est désormais officiel, avec un contrat de quatre ans à la clé.

Lire aussi… Jan-Carlo Simić quitte Anderlecht : voici le salaire astronomique qu'il touchera en Arabie saoudite

Anderlecht s'en frotte les mains

Il s'agit finalement d'un prêt à six millions d'euros, avec option d'achat obligatoire à 15 millions, payables en deux tranches. De son côté, le joueur va percevoir un salaire annuel de 5,5 millions d'euros.

Une aubaine pour Anderlecht, où Simic était devenu un cas particulier pour le staff, conscient que le Serbe a fait monter sa valeur marchande la saison dernière mais pas convaincu par son profil.

21 millions, un montant aussi démesuré que bienvenu pour un défenseur très solide dans les duels mais désespérément lent et imprécis à la relance. Anderlecht s'attendait à la revendre plus cher après l'avoir acheté près de trois millions à l'AC Milan l'été dernier mais ne rêvait sans doute pas d'une si bonne affaire après un exercice compliqué.

Jan-Carlo Simic

