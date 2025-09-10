Ce jeune talent kazakhstanais qui va rejoindre Chelsea fait preuve de maturité : "Nous nous excusons pour cette défaite"

Ce jeune talent kazakhstanais qui va rejoindre Chelsea fait preuve de maturité : "Nous nous excusons pour cette défaite"

Le Kazakhstan s'est largement incliné sur le score de 6-0 face à la Belgique dimanche. Une défaite difficile à avaler pour le pays ! Le jeune joueur talentueux Dastan Satpaev a pris la parole en zone mixte après la rencontre.

S'il y a bien un joueur du Kazakhstan dont le talent ne passe pas inaperçu, c'est Dastan Satpaev. Son potentiel a été repéré du côté de Chelsea, club qu'il rejoindra la saison prochaine pour 2,4 millions d'euros en provenance du Kairat Almaty.

L'avant-centre a fait preuve d'une maturité impressionnante après la rencontre. Âgé de seulement 17 ans, il s'est présenté à la presse suite à la grosse défaite de son équipe.

"Tout d’abord, je voudrais remercier tous les supporters qui sont venus encourager notre équipe aujourd’hui," pointe-t-il dans un premier temps.

Nous nous excusons pour un tel résultat

Il parle ensuite de la rencontre en elle-même : "C’était un match difficile. Bien sûr, nous nous excusons pour un tel résultat. Mais nous allons analyser cette performance et chercher à nous améliorer."

"Si Dieu le veut, à l’avenir, nous pourrons rivaliser à armes égales avec des équipes comme la Belgique," conclut le jeune joueur. À noter que cette saison, avant de faire le grand saut vers Chelsea, il aura l'occasion de découvrir la Ligue des Champions avec son club. Il affrontera notamment le Real Madrid à domicile... ou encore le Club de Bruges.

