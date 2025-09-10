Des souvenirs mitigés pour Anderlecht et le Standard, un novice pour l'Union : les arbitres du weekend sont connus

La trêve internationale à peine terminée, la Pro League repointe déjà le bout de son nez. Les arbitres des matchs de reprise sont connus.

Il y a des signes qui ne trompent pas : la conférence de presse de Vincent Euvrard ou encore les désignations arbitrales du weekend annoncent bel et bien la reprise du championnat, celle qui mettra aux prises des effectifs enfin au complet.

En ouverture, le Standard accueillera Malines sous la direction de Nicolas Laforge. Ce dernier n'a pas encore arbitré les Rouches cette saison et ne les a croisés qu'une seule fois en championnat la saison dernière, lors de la victoire 1-2 à Saint-Trond. En coupe, c'est par contre lui qui était au sifflet lors de l'élimination à Genk.

Une belle expérience pour Bert Verbeke (27 ans)

Du côté d'Anderlecht - Genk, c'est Lothar D'Hondt qui sera l'arbitre principal. Il avait arbitré les Mauves cinq fois en phases classiques la saison dernière...pour cinq victoires sans le moindre but encaissé. En Playoffs par contre, il avait dirigé la défaite du Sporting sur le terrain de l'Union.

Des Unionistes qui ont hérité de Bert Verbeke pour leur déplacement au Cercle. Il s'agit d'un arbitre de 27 ans, qui n'avait jamais sifflé en D1A avant cette saison. De son côté, Charleroi sera arbitré par Jasper Vergoote au Cercle de Bruges. En s'imposant à Courtrai la saison dernière, les Zèbres avaient mis fin à une série de neuf matchs de rang sans victoire sous ses ordres.

Enfin, RAAL - Club de Bruges sera supervisé par Bert Put. Ce dernier a connu un début de saison assez agité : un penalty donné lors de chacun de ses deux matchs de D1A et pas moins de sept cartons brandis lors de la victoire du RFC Liège à Lokeren.

