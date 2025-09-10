Manchester City piège Jérémy Doku : "J'étais vraiment en train de m'énerver"

Manchester City piège Jérémy Doku : "J'étais vraiment en train de m'énerver"
Photo: © photonews

La nouvelle saison de football marque aussi la sortie de EA Sports FC. Les joueurs y découvrent leurs notes dans différentes caractéristiques lors d'une séance de révélation, mais du côté de Manchester City, cela s'est passé un peu différemment pour Jérémy Doku.

L’équipe réseaux sociaux de City a décidé de dévoiler les notes des joueurs avec une petite blague. Lorsque Jérémy Doku a découvert sa vitesse numérique, il a failli tomber de sa chaise : seulement 79 sur 99.

"Quoi ?! 79 ?! C’est impossible. Ça devrait être au minimum 88", a réagi le Diable Rouge, abasourdi, tandis que certains coéquipiers peinaient à retenir leur fou rire.

Certains ont même tenté de le rassurer avec des commentaires du style : "Tu cours avec des poids ou un parachute dans le jeu ?" Mais ce n’était qu’une farce : la véritable vitesse de Doku est de 91.

"J’étais vraiment en train de m’énerver. Touche mon cœur, je transpire même", a expliqué Doku, soulagé, après coup. Cette mise en scène montre à quel point les joueurs prennent leurs statistiques virtuelles au sérieux.

Ce n’était pas la première fois que Manchester City réalisait ce genre de canular. Kevin De Bruyne et Phil Foden s’étaient déjà fait piéger avec la carte numérique de Kyle Walker, ce qui avait tellement amusé KDB qu’il avait demandé à placer la carte dans le casier de Walker.

