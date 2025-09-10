Mercato plus long en Belgique ? Le directeur sportif d'OHL s'insurge : "Cet argument n'a aucun sens"

Mercato plus long en Belgique ? Le directeur sportif d'OHL s'insurge : "Cet argument n'a aucun sens"
Photo: © photonews
Le marché des transferts en Belgique est resté ouvert une semaine de plus que dans la plupart des autres grandes ligues cette année.

La dernière journée du mercato a été mouvementée. Anderlecht, La Gantoise et Westerlo ont bouclé plusieurs dossiers, tandis que le Club de Bruges, fidèle à sa stratégie, est resté inactif.

Cette année encore, le marché des transferts s’est terminé une semaine plus tard qu’ailleurs en Europe, la plupart des grandes ligues ayant fermé le 1er septembre. D’après Lorin Parys, CEO de la Pro League, ce décalage s’explique par la législation belge contre le blanchiment d’argent.

Une réglementation anti-blanchiment à l'origine ?

Selon la Pro League, cette législation rallongerait la finalisation des transferts. "Ce travail administratif est le même le 21 juillet que le 31 août", a rappelé Gyorgy Csepregi, directeur technique d’Oud-Heverlee Louvain, à Le Soir.

"Pour moi, cet argument n'a aucun sens. Nous connaissons maintenant la réglementation. Les agents de joueurs aussi. Celui qui travaille sérieusement peut régler ça en quelques heures, ou tout au plus en une journée."

Aucun avantage à ce que le marché des transferts soit ouvert plus longtemps en Belgique

Et il ajoute : "Ce n'est pas un avantage pour nous d'être ouverts plus longtemps. Bien au contraire, pour les clubs, c'est même un argument pour retenir les joueurs plus longtemps. 'Vous êtes ouverts jusqu'au 8 septembre de toute façon. Pourquoi se presser?' Nous voulions par exemple recruter Lukasz Lakomy plus tôt que Young Boys. Oui, nous avons recruté deux gars lors de la dernière semaine, Sory Kaba et Teklab, mais si je l'avais voulu, nous aurions pu les avoir deux semaines plus tôt."

OH Louvain

