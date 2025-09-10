"Nous sommes très fiers de leurs transferts" : le CEO de l'Union revient sur le mercato mouvementé

À l'Union Saint-Gilloise, le mercato a laissé des traces. Entre fierté pour certains départs et frustration pour d'autres, le CEO du club raconte cette période.

Philippe Bormans, CEO de l’Union Saint-Gilloise, a dressé le bilan du mercato estival dans un entretien accordé à Sporza. Départs attendus et surprises de dernière minute, il décrit une période intense.

"Les premières semaines ont été marquées par les départs calculés de Franjo Ivanovic et Noah Sadiki. Ça s'est réalisé comme nous aimons le faire à l'Union : ces joueurs ont tout donné pour nous et ont tout gagné. Nous sommes très fiers de leurs transferts." Ivanovic est allé à Benfica et Sadiki en Premier League du côté de Sunderland.

"Très embêtant"

En revanche, la fin du mercato a réservé quelques surprises. "Certains départs n’étaient pas prévus, surtout celui de Charles Vanhoutte. Très embêtant à un moment aussi tardif. Heureusement la cellule sportive a pu réagir rapidement."

Malgré ces imprévus, le dirigeant préfère retenir le positif. "Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli. Il ne faut pas que la compétition se résume à celui qui vend le plus."

Le CEO souligne l’importance d’un travail rigoureux pour rester compétitif : "Nous avons dû améliorer notre performance par rapport aux autres pays." Une ambition claire pour un club qui veut continuer à grandir, sans renier ses principes.