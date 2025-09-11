Bientôt la nouvelle attraction des Mauves ? La nouvelle recrue d'Anderlecht fait le buzz pour...ses rentrées en touche

Anderlecht a officialisé hier l'arrivée d'Akomolede Babatunde. Du haut de ses 18 ans, le garçon fait déjà le buzz...pour ses rentrées en touche.

Ces dernières années, les phases arrêtées ont pris une importance considérable dans le football. Certains clubs ont même enrichi leur staff d'un entraîneur pour les rentrées en touche. Anderlecht peut désormais se targuer d'avoir un spécialiste dans le domaine.

Les Mauves n'ont pas accueilli de coach attitré en la matière mais bien un joueur prédisposé à effectuer les remises en touche. Arrivé hier à Neerpede pour renforcer les RSCA Futures dans un premier temps, Akomolede Babatunde est en effet redoutable dans cet exercice.

Un danger constant

Alors qu'il est tout juste majeur, le garçon s'est déjà bâti une solide réputation dans son club nigérian de Broad City. Babatunde évolue la plupart du temps comme arrière gauche. Plusieurs de ses assists ne sont pas des centres, mais bien de (très) longues touches.

Acompanhando clubes africanos, conheci Akomolede Babatunde, do Sporting Lagos. É inacreditável a força desse menino na lateral.pic.twitter.com/rEOpfGwsPq https://t.co/Cl58YQTE1F — Rafael (@RafaeIFA) September 8, 2025

Il faut dire que le petit nigérian semble être venu au monde avec des catapultes à la place des bras. Ses ballons finissent toujours aux abords du petit rectangle, parfois même au second poteau.

Babatunde s'est même déjà offert trois assists en un match sur des phases similaires. De quoi voir fleurir les premières comparaisons avec Rory Delap, légende du genre en Premier League. Les adversaires des RSCA Futures sont prévenus.