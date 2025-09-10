OFFICIEL : un jeune défenseur rejoint Anderlecht

OFFICIEL : un jeune défenseur rejoint Anderlecht
Photo: © RSCA Studio

Babatunde Akomolede (18) est officiellement un joueur d'Anderlecht. Il arrive en provenance du Broad City FC, une académie de football de Lagos, et a signé un contrat jusqu'en 2028. Anderlecht l'a recruté pour renforcer les Futures.

Le jeune défenseur est né le 30 mai 2007 à Jos, près d’Abuja au Nigéria. Très tôt, il a rejoint Broad City FC, où il s’est imposé comme un défenseur gaucher polyvalent, capable d’évoluer aussi bien sur le flanc qu’axialement.

Malgré son jeune âge, Babatunde a régulièrement porté le brassard de capitaine à Broad City FC, preuve de ses qualités de leadership.

Lors de la Gothia Cup 2024 à Göteborg, il a attiré l’attention des recruteurs et de ses adversaires. Il a allié volume de jeu, agressivité et sens technique.

Ses longues touches ont souvent débouché sur des buts, un atout précieux qui a aidé son équipe dans des moments décisifs. Pour ses performances en Suède, Babatunde a été récompensé par le trophée du meilleur joueur du tournoi.

Anderlecht espère désormais qu’il poursuivra sa progression en Belgique et deviendra un pilier de la défense. Il fera d’abord ses armes avec les RSCA Futures.

