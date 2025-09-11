🎥 Il n'a peur de personne : le show Nilson Angulo contre l'Argentine

Depuis sa montée en puissance à Anderlecht, Nilson Angulo est titulaire en sélection équatorienne. Il s'est encore mis en évidence contre l'Argentine.

Que l'équipe tourne bien ou soit dans un jour sans, Nilson Angulo a fait du dribble sa marque de fabrique. L'ailier de 22 ans tente énormément dans une rencontre, avec de plus en plus de réussite ses derniers mois.

Malgré un règne assez morose, il est la principale satisfaction du retour de Besnik Hasi au club. Monté en puissance lors des Playoffs, il avait déjà effectué son retour en sélection équatorienne, débutant le match face au Brésil en juin dernier.

Le natif de Quinindé en est désormais à quatre titularisations de rang. Après la Seleção, c'est un autre monstre sacré du football sud-américain, et même mondial, qu'il a défié à l'occasion de la victoire 1-0 contre l'Argentine.

L'Equateur toujours aussi compliqué à jouer

Après...quatre 0-0 de rang, sa folie sur le côté gauche a fait du bien à l'Equateur. Angulo a d'ailleurs rendu folle la défense albiceleste, qui ne s'est pas privée de le jeter au sol.

Le diamant brut d'Anderlecht a fait le show contre Gonzalo Montiel, qui a souvent eu besoin d'une double couverture. L'Equateur a finalement gardé son but d'avance jusqu'au bout. En défense, le duo Ordonez - Pacho a gardé le zéro pour la dixième fois en douze matchs. Alan Minda et Kévin Rodriguez sont quant à eux rentrés en cours de deuxième mi-temps.