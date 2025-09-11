Le successeur de Rob Schoofs est connu : voici qui sera capitaine contre le Standard et pour le reste de la saison

Avec le transfert de Rob Schoofs à l'Union, Malines a perdu son capitaine. Fred Vanderbiest a donc dû désigner son nouveau porte-drapeau.

Malines a perdu plusieurs joueurs importants cet été. Pensez à Rafik Belghali, Daam Foulon, Geoffry Hairemans ou encore Rob Schoofs. Outre leur valeur sur le terrain, c'est également une bonne dose de leadership en moins pour le groupe.

De nouveaux leaders devront émerger et rapidement prendre leurs responsabilités, à commencer par le futur détenteur du brassard de capitaine, qui était propriété de Rob Schoofs.

Lire aussi… Vincent Euvrard vise le titre à long terme pour le Standard : son prochain adversaire lui répond

Un Suédois peut en cacher un autre

Les faveurs des pronostics allaient naturellement vers le vice-capitaine Kerim Mrabti, lui aussi actif au coeur du jeu, âgé de 31 ans et présent derrière les Casernes depuis cinq ans.

Malines a publié un communiqué officiel pour éclaircir la situation : le Suédois restera vice-capitaine. C'est son compatriote Fredrik Hammar qui hérite du brassard. Il emmènera ses troupes comme nouveau capitaine dès vendredi à l'occasion du déplacement au Standard.

Une belle reconnaissance pour ce milieu défensif de 24 ans, arrivé à Malines en janvier dernier en provenance d'Hammarby pour un million d'euros. Titulaire incontestable, le voilà qui continue à prendre du galon.

Suis Standard - KV Malines en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (12/09).

Vincent Euvrard vise le titre à long terme pour le Standard : son prochain adversaire lui répond

Changement de rôle radical pour Tobias Mohr au Standard ? Vincent Euvrard pourrait tenter le coup contre Malines Interview

Ninove - Anderlecht ne se jouera finalement pas dans le stade du club de D1 VV : voici où la rencontre aura lieu

"Ce ne sera pas sa faute s'il n'atteint pas son meilleur niveau" : trois cas plus sensibles pour Euvrard au Standard Interview

Voici quand Paul Pogba pourrait faire son grand retour sur les terrains de football

Que devient Denis Odoi suite à son départ de l'Antwerp ?

Bientôt la nouvelle attraction des Mauves ? La nouvelle recrue d'Anderlecht fait le buzz pour...ses rentrées en touche

De joyau d'Anderlecht à l'Eendracht Elene-Grotenberge : l'histoire touchante d'un ancien surdoué du foot belge

La chance de la RAAL ? Deux titulaires du Club de Bruges ne seront pas du voyage

Il fallait y penser : la clause improbable du contrat d'Anthony Moris...rentabilisée dès son premier match

Willy Demeyer a définitivement tranché : fin du suspense pour Belgique - Liechtenstein

L'officialisation tant redoutée : le Standard perd l'un de ses plus grands talents

Le grand perdant des Diables Rouges veut se relancer dans son nouveau club : "J'ai montré que j'étais prêt"

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/09: Leunga Leunga - Stassin

La tuile pour Poco : l'Union privée d'un pion majeur pour les premières rencontres de Ligue des Champions

Igor De Camargo aurait pu... revenir au Standard cet été : "Mais j'avais donné ma parole"

La fin d'une ère ? Kevin De Bruyne n'est plus le joueur belge le mieux coté sur le célèbre jeu EAFC

L'Union ravie de jouer au Lotto Park pour une raison bien particulière

Jusqu'à 37 millions d'euros (!) : l'offre qui aurait pu tout décanter pour Lucas Stassin

Anthony Moris n'oubliera pas Besnik Hasi de sitôt : "Je lui dois encore une chope"

Contraint et forcé à 31 ans : un ancien des Francs Borains, d'Eupen, Seraing et Mouscron raccroche les crampons

Pas vraiment sans pitié : Erling Haaland s'est... excusé auprès du gardien adverse

L'homme sans nation : Mile Svilar peut-il vraiment encore rêver des Diables Rouges ?

Un coach de Pro League bien content que le mercato soit fini : "C'est une période très stressante"

Ca n'a pas loupé : après sa première défaite avec le Cameroun, Marc Brys pointe "des éléments extérieurs"

Le "joueur fantôme" d'Anderlecht parle enfin : "Je suis tombé en dépression"

Quand on l'attaque, Stijnen contre-attaque : "Il a menti à tout le monde"

Le miracle Simic pour sauver l'été d'Anderlecht : il n'aurait jamais valu autant à l'avenir

Longtemps cité à Anderlecht à l'époque Fredberg, Christian Eriksen connaît son nouveau club

Un candidat sérieux au top 6 ? Après un été chargé, Saint-Trond prévient la concurrence

Transféré pour plus de 20 millions d'euros mais pas titulaire ? Senne Lammens croise les doigts

🎥 Il n'a peur de personne : le show Nilson Angulo contre l'Argentine

"Vendredi, on verra un autre Standard" : quelles sont les différences notables entre Mircea Rednic et Vincent Euvrard ? Interview

Une véritable légende du football français annonce sa retraite

Officiel : loin de Charleroi et des pelouses de Pro League, Neeskens Kebano fait durer le plaisir

Les supporters de Bruges n'imiteront pas ceux du Standard : retournement de situation avant le déplacement à la RAAL

