Le successeur de Rob Schoofs est connu : voici qui sera capitaine contre le Standard et pour le reste de la saison

Avec le transfert de Rob Schoofs à l'Union, Malines a perdu son capitaine. Fred Vanderbiest a donc dû désigner son nouveau porte-drapeau.

Malines a perdu plusieurs joueurs importants cet été. Pensez à Rafik Belghali, Daam Foulon, Geoffry Hairemans ou encore Rob Schoofs. Outre leur valeur sur le terrain, c'est également une bonne dose de leadership en moins pour le groupe.

De nouveaux leaders devront émerger et rapidement prendre leurs responsabilités, à commencer par le futur détenteur du brassard de capitaine, qui était propriété de Rob Schoofs.



Un Suédois peut en cacher un autre

Les faveurs des pronostics allaient naturellement vers le vice-capitaine Kerim Mrabti, lui aussi actif au coeur du jeu, âgé de 31 ans et présent derrière les Casernes depuis cinq ans.

Malines a publié un communiqué officiel pour éclaircir la situation : le Suédois restera vice-capitaine. C'est son compatriote Fredrik Hammar qui hérite du brassard. Il emmènera ses troupes comme nouveau capitaine dès vendredi à l'occasion du déplacement au Standard.

Une belle reconnaissance pour ce milieu défensif de 24 ans, arrivé à Malines en janvier dernier en provenance d'Hammarby pour un million d'euros. Titulaire incontestable, le voilà qui continue à prendre du galon.