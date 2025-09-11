Les supporters de Bruges n'imiteront pas ceux du Standard : retournement de situation avant le déplacement à la RAAL

Les supporters de Bruges n'imiteront pas ceux du Standard : retournement de situation avant le déplacement à la RAAL
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Samedi, la RAAL recevra le Club de Bruges dans un nouveau match de gala. Avec de nouvelles tractations en vue concernant les supporters visiteurs.

Après le Standard, Charleroi et l'Union Saint-Gilloise, l'Easi Arena s'apprête à recevoir un autre choc avec ce RAAL - Club de Bruges. Mais comme lors des autres matchs disputés dans la nouvelle tannière des Loups, les supporters visiteurs ne voient pas ce déplacement d'un bon oeil.

Les sympathisants des Blauw en Zwart ont ainsi amèrement regretté le peu de places disponibles. À l'image de leurs homologues du Standard, ils avaient ainsi fait savoir qu'ils boycotteraient la rencontre, préférant suivre le match des U23 contre le RFC Liège.

Tout de même du soutien pour les hommes de Nicky Hayen

Mais le fameux parcage visiteur ne sera finalement pas vide. Plusieurs groupes de supporters ont malgré tout décidé de venir soutenir leur équipe dans la Région du Centre, rapporte Le Soir.

Même si les Ultras du Club ne comptent pas revenir sur leur décision, le compartiment brugeois sera donc finalement bel et bien comble, avec 400 supporters présents.

La décision a beau ne pas mettre fin au débat les règles de la Pro League en termes de parcages visiteurs, elle aura en tout cas le mérite de faire monter l'ambiance autour de la rencontre.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis RAAL La Louvière - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (13/09).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
RAAL La Louvière

Plus de news

L'homme sans nation : Mile Svilar peut-il vraiment encore rêver des Diables Rouges ?

L'homme sans nation : Mile Svilar peut-il vraiment encore rêver des Diables Rouges ?

11:40
Ca n'a pas loupé : après sa première défaite avec le Cameroun, Marc Brys pointe "des éléments extérieurs"

Ca n'a pas loupé : après sa première défaite avec le Cameroun, Marc Brys pointe "des éléments extérieurs"

11:20
Un coach de Pro League bien content que le mercato soit fini : "C'est une période très stressante"

Un coach de Pro League bien content que le mercato soit fini : "C'est une période très stressante"

11:00
Le "joueur fantôme" d'Anderlecht parle enfin : "Je suis tombé en dépression"

Le "joueur fantôme" d'Anderlecht parle enfin : "Je suis tombé en dépression"

10:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/09: Eriksen - Mandanda - Kebano

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/09: Eriksen - Mandanda - Kebano

09:30
Quand on l'attaque, Stijnen contre-attaque : "Il a menti à tout le monde"

Quand on l'attaque, Stijnen contre-attaque : "Il a menti à tout le monde"

10:00
Le miracle Simic pour sauver l'été d'Anderlecht : il n'aurait jamais valu autant à l'avenir

Le miracle Simic pour sauver l'été d'Anderlecht : il n'aurait jamais valu autant à l'avenir

09:00
Longtemps cité à Anderlecht à l'époque Fredberg, Christian Eriksen connaît son nouveau club

Longtemps cité à Anderlecht à l'époque Fredberg, Christian Eriksen connaît son nouveau club

09:30
Un candidat sérieux au top 6 ? Après un été chargé, Saint-Trond prévient la concurrence

Un candidat sérieux au top 6 ? Après un été chargé, Saint-Trond prévient la concurrence

08:30
Transféré pour plus de 20 millions d'euros mais pas titulaire ? Senne Lammens croise les doigts

Transféré pour plus de 20 millions d'euros mais pas titulaire ? Senne Lammens croise les doigts

08:00
🎥 Il n'a peur de personne : le show Nilson Angulo contre l'Argentine

🎥 Il n'a peur de personne : le show Nilson Angulo contre l'Argentine

07:00
Une véritable légende du football français annonce sa retraite

Une véritable légende du football français annonce sa retraite

07:40
Officiel : loin de Charleroi et des pelouses de Pro League, Neeskens Kebano fait durer le plaisir

Officiel : loin de Charleroi et des pelouses de Pro League, Neeskens Kebano fait durer le plaisir

07:20
Des souvenirs mitigés pour Anderlecht et le Standard, un novice pour l'Union : les arbitres du weekend sont connus

Des souvenirs mitigés pour Anderlecht et le Standard, un novice pour l'Union : les arbitres du weekend sont connus

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/09: Simic - Mpoku - Rigo - Bolat

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/09: Simic - Mpoku - Rigo - Bolat

21:57
Aussi officiel qu'inattendu : Anderlecht touche le jackpot pour Jan-Carlo Simic !

Aussi officiel qu'inattendu : Anderlecht touche le jackpot pour Jan-Carlo Simic !

21:57
"Le dernier voyage" : libre depuis le début de l'été, Paul-José Mpoku a retrouvé un club

"Le dernier voyage" : libre depuis le début de l'été, Paul-José Mpoku a retrouvé un club

21:40
Tubize-Braine confirme, thriller à sept buts entre Virton et le Crossing Schaerbeek : le résumé de la soirée en D1 ACFF

Tubize-Braine confirme, thriller à sept buts entre Virton et le Crossing Schaerbeek : le résumé de la soirée en D1 ACFF

22:30
Un nom à retenir ? Anderlecht prolonge un attaquant en pleine ascension

Un nom à retenir ? Anderlecht prolonge un attaquant en pleine ascension

21:20
"Vendredi, on verra un autre Standard" : quelles sont les différences notables entre Mircea Rednic et Vincent Euvrard ? Interview

"Vendredi, on verra un autre Standard" : quelles sont les différences notables entre Mircea Rednic et Vincent Euvrard ?

20:40
Déjà aperçu à l'entraînement : Sinan Bolat s'offre un retour aux sources à 37 ans

Déjà aperçu à l'entraînement : Sinan Bolat s'offre un retour aux sources à 37 ans

20:20
Officiel : sans club pendant l'été, un ancien grand espoir belge se recase en D1B

Officiel : sans club pendant l'été, un ancien grand espoir belge se recase en D1B

21:00
"Quand j'ai eu l'opportunité de revenir, je n'ai pas hésité" : Kasper Dolberg revient sur son départ d'Anderlecht

"Quand j'ai eu l'opportunité de revenir, je n'ai pas hésité" : Kasper Dolberg revient sur son départ d'Anderlecht

20:00
Alessio Castro-Montes révèle pourquoi il n'a pas voulu prolonger à l'Union Saint-Gilloise

Alessio Castro-Montes révèle pourquoi il n'a pas voulu prolonger à l'Union Saint-Gilloise

19:00
"On va dire que je suis un clown de parler de titre" : Vincent Euvrard déballe les coulisses de son arrivée au Standard Interview

"On va dire que je suis un clown de parler de titre" : Vincent Euvrard déballe les coulisses de son arrivée au Standard

18:40
1
L'Arabie saoudite voulait Stassin ! Voici qui a empêché le gros coup du mercato

L'Arabie saoudite voulait Stassin ! Voici qui a empêché le gros coup du mercato

19:30
Ce jeune talent kazakhstanais qui va rejoindre Chelsea fait preuve de maturité : "Nous nous excusons pour cette défaite"

Ce jeune talent kazakhstanais qui va rejoindre Chelsea fait preuve de maturité : "Nous nous excusons pour cette défaite"

18:20
Incroyable : un club contraint de licencier un joueur parce qu'il s'entraînait en secret avec une autre équipe

Incroyable : un club contraint de licencier un joueur parce qu'il s'entraînait en secret avec une autre équipe

18:00
📷 La Pro League plus bénéficiaire que presque tout le G5 : le bilan du mercato belge et européen

📷 La Pro League plus bénéficiaire que presque tout le G5 : le bilan du mercato belge et européen

15:20
Koni De Winter déjà dans une situation délicate à l'AC Milan ?

Koni De Winter déjà dans une situation délicate à l'AC Milan ?

17:30
En route pour la Coupe du monde 2026 ? La billetterie ouvre à 17h : voici tout ce qu'il faut savoir

En route pour la Coupe du monde 2026 ? La billetterie ouvre à 17h : voici tout ce qu'il faut savoir

17:00
Voici pourquoi six des sept prochains matchs du Standard à Sclessin auront lieu le vendredi

Voici pourquoi six des sept prochains matchs du Standard à Sclessin auront lieu le vendredi

15:40
Manchester City piège Jérémy Doku : "J'étais vraiment en train de m'énerver"

Manchester City piège Jérémy Doku : "J'étais vraiment en train de m'énerver"

16:30
OFFICIEL : un jeune défenseur rejoint Anderlecht

OFFICIEL : un jeune défenseur rejoint Anderlecht

16:00
Homawoo, Ayensa, Nkada : Vincent Euvrard fait le point sur l'infirmerie du Standard avant la réception de Malines Interview

Homawoo, Ayensa, Nkada : Vincent Euvrard fait le point sur l'infirmerie du Standard avant la réception de Malines

14:40
Jan-Carlo Simić quitte Anderlecht : voici le salaire astronomique qu'il touchera en Arabie saoudite

Jan-Carlo Simić quitte Anderlecht : voici le salaire astronomique qu'il touchera en Arabie saoudite

14:20
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 12/09 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 14/09 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved