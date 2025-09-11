Les supporters de Bruges n'imiteront pas ceux du Standard : retournement de situation avant le déplacement à la RAAL

Samedi, la RAAL recevra le Club de Bruges dans un nouveau match de gala. Avec de nouvelles tractations en vue concernant les supporters visiteurs.

Après le Standard, Charleroi et l'Union Saint-Gilloise, l'Easi Arena s'apprête à recevoir un autre choc avec ce RAAL - Club de Bruges. Mais comme lors des autres matchs disputés dans la nouvelle tannière des Loups, les supporters visiteurs ne voient pas ce déplacement d'un bon oeil.

Les sympathisants des Blauw en Zwart ont ainsi amèrement regretté le peu de places disponibles. À l'image de leurs homologues du Standard, ils avaient ainsi fait savoir qu'ils boycotteraient la rencontre, préférant suivre le match des U23 contre le RFC Liège.

Tout de même du soutien pour les hommes de Nicky Hayen

Mais le fameux parcage visiteur ne sera finalement pas vide. Plusieurs groupes de supporters ont malgré tout décidé de venir soutenir leur équipe dans la Région du Centre, rapporte Le Soir.

Même si les Ultras du Club ne comptent pas revenir sur leur décision, le compartiment brugeois sera donc finalement bel et bien comble, avec 400 supporters présents.

La décision a beau ne pas mettre fin au débat les règles de la Pro League en termes de parcages visiteurs, elle aura en tout cas le mérite de faire monter l'ambiance autour de la rencontre.