L'officialisation tant redoutée : le Standard perd l'un de ses plus grands talents

Ces dernières saisons, plusieurs jeunes Belges ont rejoint le centre de formation de l'AS Monaco. Un héritage noir-jaune-rouge qui continue de se poursuivre.

Depuis plusieurs semaines, le départ de Daryl Leunga Leunga du Standard vers l'AS Monaco était dans l'air. Le défenseur central de 17 ans prenait de plus en plus de place chez les Rouches, Mircea Rednic l'avait même inscrit sur la feuille de match pour les deux premières rencontres de championnat.

Mais comme prévu, le garçon quitte Sclessin avant d'avoir pu disputer la moindre minute en équipe première. L'offre de Monaco a été trop forte. L'ASM a présenté aujourd'hui sa nouvelle recrue sur ses canaux officiels, lui faisant signer un contrat de quatre ans. De son côté, le Standard perçoit 1,5 million d'euros.

La filière belge de Monaco

Daryl Leunga Leunga quitte ainsi le club où il a tout connu. Né à Liège, il avait rejoint le Standard en 2015 alors qu'il n'avait que sept ans. Et ce n'est pas le seul Belge à débarquer sur le Rocher.

Comme prévu, Matthias Wamu a lui aussi signé chez les Monégasques. Le milieu défensif de 16 ans était actif avec les espoirs de Genk, il rapporte pas moins de deux millions au Racing. Lui aussi est passé par les équipes d'âge du Standard, entre 2019 et 2021.

L'international U17 belge a également été formé à Grimbergen, Louvain et La Gantoise. Comme Leunga Leunga, il a signé un contrat jusqu'en 2029. Ces deux grands espoirs belges seront d'abord intégrés avec l'équipe U21.