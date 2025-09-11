Longtemps cité à Anderlecht à l'époque Fredberg, Christian Eriksen connaît son nouveau club

Christian Eriksen était libre cet été, mais l'époque où il était cité à Anderlecht est révolue. Il a signé à Wolfsbourg.

C'était le "serpent de mer" de chaque mercato sous Jesper Fredberg et Brian Riemer. Christian Eriksen, en manque de temps de jeu du côté de Manchester United, était cité fréquemment au RSC Anderlecht, qui espérait profiter de ses connexions personnelles avec Riemer depuis son passage à Brentford.

Finalement, Eriksen n'a jamais signé à Anderlecht, sans surprise - même s'il a fini par collaborer avec Riemer en sélection danoise. Mais cet été, l'ancien meneur de jeu de Tottenham était libre de tout contrat après la fin de son bail à Manchester.

Resté libre pendant deux mois, Christian Eriksen, désormais âgé de 33 ans, a finalement retrouvé un club. Le Danois s'est engagé en faveur du Vfl Wolfsbourg pour deux saisons. Il va ainsi découvrir un nouveau championnat.

Christian Eriksen a débuté sa carrière à l'Ajax en remportant trois titres de champion de 2010 à 2013, avant de signer à Tottenham où il deviendra une star de la Premier League durant ses 7 saisons au plus haut niveau. En 2020, Eriksen signe à l'Inter Milan, avec lequel il sera champion d'Italie aux côtés de Romelu Lukaku.

La carrière du Danois connaît un tournant dramatique à l'Euro 2021, lors duquel il fait un arrêt cardiaque face à la Finlande. Passé par les mailles du filet, il relance sa carrière à Brentford avec un défibrillateur intégré et rebondit à Manchester United, remportant une FA Cup et une Coupe de la Ligue.