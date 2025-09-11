"Marc Wilmots a voulu tout faire et tout contrôler" : Mircea Rednic évoque son limogeage au Standard
Licencié après seulement cinq matchs de championnat, Mircea Rednic est sorti du silence. Le Belgo-Roumain est déçu de la façon dont il a été traité au Standard.
L'entraîneur "veut rétablir certaines vérités", comme il l'exprime au micro de La DH Les Sports +. "J'ai fait des erreurs, je les assume, mais on m'a fait porter certaines responsabilités qui ne sont pas correctes", pointe-t-il.
"La situation était claire avant de signer : Marc s'occupait des transferts et moi je m'occupais des entraînements et du programme de l'équipe."
Marc a voulu tout faire et tout contrôler
Le directeur sportif voulait cependant tout contrôler selon lui : "Mais dès le premier jour, Marc a voulu tout faire et tout contrôler. Dès le début, il a été présent à tous les entraînements. Il a vu ce que je faisais. À aucun moment, il n'est venu pour me dire que la qualité de l'entraînement n'était pas bonne ou que les joueurs avaient un souci."
Des désaccords sont alors nés : "On parlait beaucoup de la composition de l'équipe et il m'a fait comprendre qu'il avait fait des transferts, pour jouer dans un certain système. On a eu des désaccords."
"Je voulais revenir au Standard, je voulais aider ce club qui compte beaucoup pour moi. Mais je ne voulais pas et je n'ai jamais accepté d'être une marionnette."
