Ninove - Anderlecht ne se jouera finalement pas dans le stade du club de D1 VV : voici où la rencontre aura lieu

Anderlecht devra se défaire du club de D1 VV Ninove au prochain tour de la Croky Cup. La rencontre devait initialement se jouer sur le terrain du club amateur, mais il a finalement été décidé qu'elle aurait lieu au Lotto Park.

Lors du prochain tour de la Croky Cup, les clubs de Jupiler Pro League entreront en lice. Parmi les affiches à suivre, on retrouve la rencontre entre Ninove – Anderlecht.

Mais cette dernière ne se jouera finalement pas à Ninove, contrairement à ce qui avait été prévu lors du tirage au sort. Anderlecht devra tenter de décrocher sa qualification dans son propre stade, et non sur le terrain situé une vingtaine de kilomètres plus loin.

Pas de garanties de sécurité

La raison ? La sécurité. Après une analyse de risques menée par la police locale, le bourgmestre de Ninove, Guy D’haeseleer, a décidé d’interdire la tenue du match sur le terrain du club amateur, rapporte le Nieuwsblad.

Le stade de Ninove, De Kloppers, peut accueillir environ 1.350 spectateurs. Un nombre jugé insuffisant par les autorités compétentes. De plus, il n’était pas possible de garantir une séparation adéquate entre les supporters des deux camps.

Résultat : l’avantage du terrain passe de Ninove à Anderlecht. Les rencontres des 1/16e de finale de la Coupe de Belgique se disputeront lors de la dernière semaine d’octobre.