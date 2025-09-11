Willy Demeyer a définitivement tranché : fin du suspense pour Belgique - Liechtenstein

Willy Demeyer a définitivement tranché : fin du suspense pour Belgique - Liechtenstein
Photo: © photonews

Depuis plusieurs semaines, le suspense était de mise quant à la tenue de Belgique - Liechtenstein. Mais le dossier est enfin clos.

Jamais l'organisation d'un match entre les Diables Rouges et le Liechtenstein n'aurait dû provoquer autant de ramdam. Mais la volonté de la fédération de quitter momentanément le Stade Roi Baudoin pour aller à la rencontre des supporters et les inquiétudes de Willy Demeyer ont compliqué la situation.

Alors que la fédération se réjouissait d'annoncer le grand retour des Diables Rouges à Sclessin (huit ans après le 9-0 contre Gibraltar), le bourgmestre de Liège déplorait que nos décideurs aient été un peu trop vite en besogne.

Pour lui, rien n'était encore acté. Il fallait pour lui que l'organisation de la rencontre ne coûte rien à la Ville en matière de mobilisation policière. "Notre priorité, c’est de lutter contre la toxicomanie, pas de sécuriser des matchs de football", avait-il lâché dans SudInfo.

La pression s'accentuait

Hier, Demeyer avait toutefois révélé que les discussions en ce sens étaient sur la bonne voie. Cela se confirme aujourd'hui : La Dernière Heure rapporte que le principal concerné a fini par donner son aval. Belgique - Liechtenstein aura bien lieu à Sclessin.

De quoi mettre fin à une saga qui n'avait que trop duré. D'autant que la vente des billets avait déjà débuté, elle peut désormais se poursuivre avec plus de sérénité.

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 12/09 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 14/09 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
