Anderlecht face à son "ex" ce week-end ? Il est de retour, mais...

Le Sporting d'Anderlecht recevra le Racing Genk, ce dimanche. Les Limbourgeois peuvent compter sur le retour de Hendrik Van Crombrugge dans le groupe, mais l'ancien portier des Mauves ne devrait pas commencer la rencontre.

Malgré de nombreuses discussions en interne, que ce soit au niveau de la direction, avec la démission de Wouter Vandenhaute, ou autour du mercato d’Olivier Renard, le Sporting d’Anderlecht n’a pas connu un début de saison si catastrophique en championnat.

Bien que l’élimination très prématurée en Coupe d’Europe constitue déjà un point noir pour les Bruxellois, les joueurs de Besnik Hasi occupent la cinquième place avec neuf points, soit deux d’avance sur leur prochain adversaire : le Racing Genk, qui se montre toutefois très ambitieux, comme l’a encore déclaré Dimitri De Condé cette semaine.

Van Crombrugge de retour avec Genk, mais sur le banc à Anderlecht ?

Après avoir réussi leur mercato, les Limbourgeois voudront donc reprendre les trois points au Lotto Park pour envoyer un signal fort à un concurrent direct potentiel, mais aussi pour se rapprocher du haut de tableau. Thorsten Fink enregistre un retour pour ce déplacement, mais doit composer avec plusieurs absents.

En effet, Hendrik Van Crombrugge est remis de sa blessure et devrait faire partie du groupe, selon les informations du Belang van Limburg. Il semble cependant que Tobias Lawal conservera sa place dans les cages et que Van Crombrugge ne jouera pas contre son "ex", lui qui a porté les couleurs d’Anderlecht à 120 reprises entre 2019 et 2023.

Toujours selon le quotidien limbourgeois, la rencontre arrive trop tôt pour Yira Sor, qui ne sera pas disponible. Enfin, Yaimar Medina rentrera ce vendredi d’Équateur avec beaucoup de fatigue accumulée. Il est donc très peu probable de le voir débuter la rencontre ce dimanche à Anderlecht.