"Avant, je rêvais de jouer pour le Standard, maintenant je rêve de gagner là-bas"

"Avant, je rêvais de jouer pour le Standard, maintenant je rêve de gagner là-bas"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Malines se rend au Standard ce soir. Un match toujours aussi particulier pour Bilal Bafdili, qui a été formé chez les Rouches.

Bilal Bafdili se souvient de ce 5 novembre 2023 comme si c'était hier. En plus de décrocher sa première titularisation en D1A, le jeune milieu offensif était jeté au grand bain à l'occasion d'un déplacement au Standard. Bien loin du stress de l'époque, Bafdili vit toujours de manière particulière le déplacement à Sclessin.

C'est que ce Carolo d'origine a été formé sur les hauteurs du Sart-Tilman. Également passé par Tubize et Beveren, il a finalement terminé sa formation du côté de Malines à partir des U18.

Lire aussi… Blessure de dernière minute au Standard avant la réception de Malines

"Je suis maintenant un fervent supporter de Malines, mais les matchs contre le Standard de Liège sont spéciaux", explique-t-il dans la Gazet van Antwerpen. "Avant, je rêvais de jouer pour le Standard de Liège, maintenant, je rêve de gagner là-bas avec Malines".

Assez en vue depuis le début de saison

Et la rencontre tombe plutôt bien : Bafdili s'est imposé comme titulaire et est en forme. Auteur d'un but et deux assists sur les quatre dernières rencontres, il rêve d'être décisif ce soir : "J'ai l'impression d'avoir beaucoup mûri ces dernières années. Beaucoup de choses ont changé aussi ; je suis marié et je vis avec ma femme. Cela m'aide, surtout mentalement".

À 21 ans, il semble avoir passé un cap : "Avant, j'avais parfois des difficultés, je prenais les choses mal tournées personnellement. Maintenant, par exemple, je sais que l'entraîneur prend simplement une décision. C'est parfois difficile pour un jeune joueur, car on pense pouvoir en faire plus".

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Standard - KV Malines en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
KV Malines
Bilal Bafdili

Plus de news

"Il va devoir se faire opérer" : une longue absence à prévoir pour l'Union Saint-Gilloise

"Il va devoir se faire opérer" : une longue absence à prévoir pour l'Union Saint-Gilloise

15:30
Après la bière, les chips ! DAZN frappe un grand coup dans la diffusion du football belge

Après la bière, les chips ! DAZN frappe un grand coup dans la diffusion du football belge

15:00
Blessure de dernière minute au Standard avant la réception de Malines

Blessure de dernière minute au Standard avant la réception de Malines

08:00
Deux ans de blessures, bourreau du Standard... et déjà révélation en Pro League ?

Deux ans de blessures, bourreau du Standard... et déjà révélation en Pro League ?

13:00
La première de Vincent Euvrard à Sclessin : la composition probable du Standard pour affronter Malines

La première de Vincent Euvrard à Sclessin : la composition probable du Standard pour affronter Malines

06:00
Victoire obligatoire pour le Standard contre Malines, ce vendredi soir

Victoire obligatoire pour le Standard contre Malines, ce vendredi soir

05:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/09: Ochoa

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/09: Ochoa

12:20
"Marc Wilmots a voulu tout faire et tout contrôler" : Mircea Rednic évoque son limogeage au Standard

"Marc Wilmots a voulu tout faire et tout contrôler" : Mircea Rednic évoque son limogeage au Standard

23:00
2
Une première depuis 1964 ! Le Parc Duden accueillera bien du football européen

Une première depuis 1964 ! Le Parc Duden accueillera bien du football européen

14:00
Pour entrer dans l'histoire du football l'été prochain ? Guillermo Ochoa s'offre un nouveau défi, à 40 ans

Pour entrer dans l'histoire du football l'été prochain ? Guillermo Ochoa s'offre un nouveau défi, à 40 ans

12:20
Au bras de fer en 2008, mais reconnaissant : Vincent Kompany retrouve son ancien club pour un match "chargé d'histoire"

Au bras de fer en 2008, mais reconnaissant : Vincent Kompany retrouve son ancien club pour un match "chargé d'histoire"

13:30
"Parfois, on oublie qu'on est pro" : comment la blessure de Killian Sardella a changé sa vision de l'avenir

"Parfois, on oublie qu'on est pro" : comment la blessure de Killian Sardella a changé sa vision de l'avenir

12:00
Situation toujours aussi préoccupante pour Raskin chez les Rangers : "Le plus important est que Nico comprenne pourquoi"

Situation toujours aussi préoccupante pour Raskin chez les Rangers : "Le plus important est que Nico comprenne pourquoi"

12:40
Dennis Praet à un tournant de sa carrière : voilà pourquoi les prochaines semaines seront décisives pour lui

Dennis Praet à un tournant de sa carrière : voilà pourquoi les prochaines semaines seront décisives pour lui

11:30
Retournement de situation, et excellente nouvelle pour la RAAL La Louvière

Retournement de situation, et excellente nouvelle pour la RAAL La Louvière

11:00
Anderlecht face à son "ex" ce week-end ? Il est de retour, mais...

Anderlecht face à son "ex" ce week-end ? Il est de retour, mais...

10:30
"On a surpris toute la Belgique" : Dimitri De Condé se livre sans filtre sur le mercato du Racing Genk

"On a surpris toute la Belgique" : Dimitri De Condé se livre sans filtre sur le mercato du Racing Genk

10:00
Nouveau centre d'entraînement pour l'Union : voici le coût de l'installation

Nouveau centre d'entraînement pour l'Union : voici le coût de l'installation

09:30
Vincent Euvrard vise le titre à long terme pour le Standard : son prochain adversaire lui répond

Vincent Euvrard vise le titre à long terme pour le Standard : son prochain adversaire lui répond

19:00
"Besnik Hasi n'a aucune confiance en lui" : le Sporting d'Anderlecht a-t-il réalisé un transfert... pour rien ?

"Besnik Hasi n'a aucune confiance en lui" : le Sporting d'Anderlecht a-t-il réalisé un transfert... pour rien ?

09:00
3
Ligue des Champions en approche : l'Union cherche encore des supporters, le Jan Breydel déjà plein à craquer

Ligue des Champions en approche : l'Union cherche encore des supporters, le Jan Breydel déjà plein à craquer

08:30
Nicky Hayen acte un choix important au Club de Bruges

Nicky Hayen acte un choix important au Club de Bruges

07:00
La cérémonie du Ballon d'Or sera diffusée en Belgique... avec un Diable Rouge aux commentaires

La cérémonie du Ballon d'Or sera diffusée en Belgique... avec un Diable Rouge aux commentaires

07:40
Le successeur de Rob Schoofs est connu : voici qui sera capitaine contre le Standard et pour le reste de la saison

Le successeur de Rob Schoofs est connu : voici qui sera capitaine contre le Standard et pour le reste de la saison

16:30
"Il peut atteindre des chiffres très proches de ceux de KDB" : un ex-Citizen convaincu du potentiel de Rayan Cherki

"Il peut atteindre des chiffres très proches de ceux de KDB" : un ex-Citizen convaincu du potentiel de Rayan Cherki

07:20
L'Inter Milan pense déjà à un joueur du Club de Bruges, estimé à près de 30 millions d'euros, pour 2026

L'Inter Milan pense déjà à un joueur du Club de Bruges, estimé à près de 30 millions d'euros, pour 2026

06:30
Changement de rôle radical pour Tobias Mohr au Standard ? Vincent Euvrard pourrait tenter le coup contre Malines Interview

Changement de rôle radical pour Tobias Mohr au Standard ? Vincent Euvrard pourrait tenter le coup contre Malines

11/09
Joel Ordonez a réagi très brièvement à son transfert avorté à l'OM : voici ce qu'a déclaré le joueur du Club de Bruges

Joel Ordonez a réagi très brièvement à son transfert avorté à l'OM : voici ce qu'a déclaré le joueur du Club de Bruges

22:00
Une plainte déposée contre Chelsea au sujet d'un transfert d'Eden Hazard ?

Une plainte déposée contre Chelsea au sujet d'un transfert d'Eden Hazard ?

22:30
"Ce ne sera pas sa faute s'il n'atteint pas son meilleur niveau" : trois cas plus sensibles pour Euvrard au Standard Interview

"Ce ne sera pas sa faute s'il n'atteint pas son meilleur niveau" : trois cas plus sensibles pour Euvrard au Standard

11/09
C'est officiel : voici où se déroulera la finale de la Ligue des champions la saison prochaine

C'est officiel : voici où se déroulera la finale de la Ligue des champions la saison prochaine

21:40
Une aventure plus difficile que prévue pour Dante Vanzeir à La Gantoise : voici pourquoi

Une aventure plus difficile que prévue pour Dante Vanzeir à La Gantoise : voici pourquoi

20:40
"La Saudi PL est comparable à la Premier League" : un joueur parti d'Angleterre pour rejoindre le Moyen-Orient est clair

"La Saudi PL est comparable à la Premier League" : un joueur parti d'Angleterre pour rejoindre le Moyen-Orient est clair

21:20
🎥 "Je veux marquer mon premier but professionnel" : les premiers mots de Frédéric Soelle Soelle au RFC Liège

🎥 "Je veux marquer mon premier but professionnel" : les premiers mots de Frédéric Soelle Soelle au RFC Liège

21:00
Ninove - Anderlecht ne se jouera finalement pas dans le stade du club de D1 VV : voici où la rencontre aura lieu

Ninove - Anderlecht ne se jouera finalement pas dans le stade du club de D1 VV : voici où la rencontre aura lieu

20:20
Voici quand Paul Pogba pourrait faire son grand retour sur les terrains de football

Voici quand Paul Pogba pourrait faire son grand retour sur les terrains de football

20:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 20:45 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 14/09 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved