"Avant, je rêvais de jouer pour le Standard, maintenant je rêve de gagner là-bas"

Malines se rend au Standard ce soir. Un match toujours aussi particulier pour Bilal Bafdili, qui a été formé chez les Rouches.

Bilal Bafdili se souvient de ce 5 novembre 2023 comme si c'était hier. En plus de décrocher sa première titularisation en D1A, le jeune milieu offensif était jeté au grand bain à l'occasion d'un déplacement au Standard. Bien loin du stress de l'époque, Bafdili vit toujours de manière particulière le déplacement à Sclessin.

C'est que ce Carolo d'origine a été formé sur les hauteurs du Sart-Tilman. Également passé par Tubize et Beveren, il a finalement terminé sa formation du côté de Malines à partir des U18.



"Je suis maintenant un fervent supporter de Malines, mais les matchs contre le Standard de Liège sont spéciaux", explique-t-il dans la Gazet van Antwerpen. "Avant, je rêvais de jouer pour le Standard de Liège, maintenant, je rêve de gagner là-bas avec Malines".

Assez en vue depuis le début de saison

Et la rencontre tombe plutôt bien : Bafdili s'est imposé comme titulaire et est en forme. Auteur d'un but et deux assists sur les quatre dernières rencontres, il rêve d'être décisif ce soir : "J'ai l'impression d'avoir beaucoup mûri ces dernières années. Beaucoup de choses ont changé aussi ; je suis marié et je vis avec ma femme. Cela m'aide, surtout mentalement".

À 21 ans, il semble avoir passé un cap : "Avant, j'avais parfois des difficultés, je prenais les choses mal tournées personnellement. Maintenant, par exemple, je sais que l'entraîneur prend simplement une décision. C'est parfois difficile pour un jeune joueur, car on pense pouvoir en faire plus".