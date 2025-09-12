Blessure de dernière minute au Standard avant la réception de Malines

Alors que Josué Homawoo reste très incertain, Ibe Hautekiet s'est blessé cette semaine à l'entraînement et ne sera pas disponible pour la réception du KaVé.

Ce vendredi soir, Vincent Euvrard officiera pour la première fois à Sclessin depuis son arrivée sur le banc du Standard. Après trois défaites consécutives, les Rouches devront l’emporter contre Malines pour ne pas s’enfoncer davantage dans le doute.

Pour cette rencontre, Euvrard récupère les services de Dennis Ayensa, revenu sans encombre à l’entraînement et qui devrait prendre place sur le banc. En revanche, cela risque d’être encore un peu trop juste pour Timothé Nkada, en phase finale de rééducation.



Hautekiet blessé, Karamoko titulaire ?

En défense, l’incertitude plane autour de Josué Homawoo. Sorti blessé à l’heure de jeu contre Louvain, le Togolais n’est pas encore à 100 % de ses moyens, mais il postule malgré tout à une place dans le onze de départ.

Sa présence serait une bonne nouvelle pour Vincent Euvrard, qui a perdu cette semaine Ibe Hautekiet, blessé à l’entraînement. Parmi les trois défenseurs centraux utilisés depuis le début de saison, seul Daan Dierckx est aujourd’hui pleinement opérationnel.

Si Josué Homawoo devait débuter sur le banc, la place aux côtés de Daan Dierckx reviendrait à Ibrahim Karamoko, testé en défense centrale contre le Fortuna Sittard avec une certaine satisfaction. Ce serait donc une solution expérimentale dans l’arrière-garde des Rouches pour affronter les Malinwa.